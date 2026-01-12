A Vezess korábban többször és aprólékos részletességgel írt a készülő új KRESZ-ről, amelynek szövegét január 20-án hozzák nyilvánosságra. Ezt hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be a közlekedési miniszter.

A szöveget jelenleg az ELTE szakemberi lektorálják, mert egy egyszerű, mindenki számára érthető szöveget szeretnének bemutatni.

Az új KRESZ-t az ígéretek szerint bárki véleményezheti majd, szeptemberben pedig már be is szeretnék vezetni. Az új KRESZ megalkotása során száz szervezettel és hetven szakértővel egyeztettek folyamatosan.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy megpróbálják a hazai lakóövezeteket kamionmentessé tenni, a teherforgalmat az autópályákra és autóutakra terelni. A miniszter ezzel részben a fuvarozók tavaly év végi tüntetésére reagálhatott. A kérdés szerinte az, hogy a Magyarországon belüli teherszállítást lehet-e úgy szabályozni, hogy az alsóbbrendű utakról a négysávosakra menjen át, itt az árakban és a szabályozásban kell megtalálni a középutat.