Ugyan a Ferrari pénteki, domináns formája szombatra eltűnt, az utolsó edzésen már a mercedeses Kimi Antonelli volt a legjobb, az időmérőn pedig a Red Bull-os Max Versteppen is a pole-esélyek közé emelkedett, a hazai csillagnak, Charles Leclerc-nek így is reális esélye volt arra, hogy megnyerje a Forma-1-es Monacói Nagydíj időmérőjét.

Nem így lett: az utolsó szakaszban az első nekifutásába belerontott a 2024-es futamgyőztes, a hajrában pedig ugyan volt versenyképes köre, de az utolsó befutónál még javítania kellett volna, ha az első rajtkockába akar kerülni, ám másokkal ellentétben nem bírta a nyomást, a Tabacnál enyhén falnak verte az SF-26-ost, így a kört be sem fejezve, jobb hátsó defekttel a Rascasse bejáratánál húzódott félre.

A monacói így is a második sorból, csapattársa, Lewis Hamilton mellől, a 4. pozícióból kezdi a vasárnapi futamot, de érthetően cseppet sem volt elégedett a kvalifikáció után, igaz, elsősorban az autót hibáztatta – ahogy már az edzéseken, a legfontosabb pillanatokban sem bízhatott a fékekben:

„Tudunk a problémáról, remélhetőleg Barcelonára ki is javítjuk. Körről körre változik a fékérzet, a Q3-ban pedig már nem lehetett spórolni, én pedig túlhajtottam. Hogy van-e megoldás. Nem itt, Monacóban akartam kísérletezni. Amúgy szerintem van megoldás, de nem itt akartam kipróbálni. Úgy gondoltam, magabiztosabbá válok majd az autóban, de az első edzéstől végig megmaradt a dolog.”

Charles Leclerc hits the wall whilst chasing a home pole position 😳💥#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Sj35LeMdlX — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

„A végén 2–3 autó volt előttem, ami hátrányosan hatott a leszorítóerőre. Már a második gyors körömet futottam a gumikon, azok is túlmelegedtek, emellett túl nagy tempóval is próbálkoztam. Hiányzott a magabiztosság, de kockáztattam. A Q3-ban amúgy is több probléma volt, túl korán is mentem ki. Az pedig, hogy továbbra sem tudom biztosan, hol fékezzek a kanyaroknál, rendesen megnehezíti a dolgokat” – magyarázta.

„Imádom ezt a pályát, de a fékezéseknél nem tudtam, hogyan is alakul majd a kanyar. Az autó megsérült az incidensben, de úgy gondolom, ez nem befolyásolja majd a holnapi versenyt” – tette hozzá.