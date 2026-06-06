Igen biztatóan indult a Ferrari számára a Monacói Nagydíj hétvégéje, mind az első, mind a második szabadedzésen a maranellóiak két pilótája, Lewis Hamilton és Charles Leclerc zárt a legjobb időkkel.

Az eddigiek alapján a Ferrari a hagyományosan a hétvége fénypontjának számító szombat délutáni időmérő favoritja, ám a kvalifikáción – sőt az egész nap folyamán –, nélkülözniük kell majd csapatfőnök Fred Vasseurt, a francia szakember közelebbről meg nem határozott egészségügyi problémával küszködik, az egyik monte-carlói kórházban van.

„Fred Vasseur ma nem lesz jelen a pályán. Vizsgálatok után megfigyelésre az egyik helyi egészségügyi intézményben tartják. További részleteket nem közlünk a dolog természetéről. Gyors felépülést kívánunk Frednek, alig várjuk, hogy mielőbb a pályán üdvözölhessük” – írta a csapat rövid közleményében.