A 2026-os Forma-1-es Monacói Nagydíj időmérőjén az utolsó pillanatig nem lehetett tudni, kié is lesz a vasárnapi pole: az edzéseken végig erős Ferrarik, az utolsó gyakorláson nagyot gyorsuló mercedeses Kimi Antonelli, valamint a váratlanul jobb tempóra képes Red Bull-os Max Verstappen végig képes volt rálicitálni egymásra.

A kvalifikációt végül a 19 éves bajnoki éllovas nyerte meg, a befutó után a 2009-es világbajnok – egyben monacói futamgyőztes – Jenson Button készített villáminterjút az első hárommal.

Kimi Antonelli, Mercedes AMG F1 (1.)

„Ez úgynevezett varázslatos kör volt – sikerült mindent összeraknom. Maxszal végig nagyon szoros volt az időmérő, a Q3-as első körök után egy ezred volt közöttünk. De éreztem, hogy az utolsó köröm jó lett, azt meg csak remélni tudtam, hogy elég lesz a pole-hoz. Nagyon szoros volt, nagyon örülök is! Hatalmas köszönet a csapatnak, mert tegnap még küszködtünk egy kicsit, mára viszont hatalmasat javultunk!”

Max Verstappen, Red Bull (2.)

„Ha tegnap azt mondták volna, hogy az első sorig jutok ma, simán elfogadtam volna. Még ma délelőtt is voltak bizonyos nehézségek az autóval, szóval nagyon pozitív, hogy az időmérőre felértünk ide. Szóval összességében végtelenül elégedett vagyok azzal, ahogy a kvalifikáció alakult, ahogy kijöttek a körök, mert itt azért a forgalommal és a falakkal is vigyázni kell. Örülök, hogy az első sorba jutottam, aztán meglátjuk, holnap milyen lesz a rajt. A mai autókkal nem egyszerű a start, mögöttem pedig két nagyon jól rajtoló autó lesz. De jó volt a mai nap, egyértelműen élveztem az időmérőt.”

Lewis Hamilton, Ferrari (3.)

„Gratulálok Kiminek, észbontó teljesítmény! Az első monacói pole mindig nagyon különleges. Nekünk nem volt könnyű dolgunk, az edzéseken még nagyon erősnek tűntünk, nem is nagyon nyúltunk a beállításokhoz, de a az időmérőre valamiért egészen más lett az autó, szóval ezt alaposan ki kell elemeznünk.”

„Én az utolsó morzsáig mindent beleadtam, olyan közel mentem a falakhoz, amennyire csak lehetett. Kiváltság itt lenni a világ 22 legjobb versenyzőjével, öröm, hogy még mindig ezt csinálhatom. Minden pillanatát imádom. Igazán nagyon szoros a mezőny, a végén már azt hittem, talán meglesz a pole, de aztán Max, majd Kimi is jobb időt futott. Mára nálunk valami elkallódott, rá kell jönnünk, mi történt.”