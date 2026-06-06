Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt egy teherautó-sofőrrel szemben a Kecskeméti Járási Ügyészség, aki elütött egy elektromos kerékpárral közlekedőt.

Az ügyészségi vádirat szerint a férfi még 2023-ban, egy júliusi este a megengedett 70 km/óra helyett, mintegy 90 km/óra sebességgel vezette a teherautó a 445. számú főút Kecskemét környéki szakaszán. A vádlott előtt, a forgalmi sáv jobb szélén haladt elektromos kerékpárján a sértett, aki szintén szabálytalan volt, mivel a kerékpáros közlekedést tiltó tábla ellenére hajtott fel a főútra.

A vádlott nem tartott megfelelő követési távolságot, emiatt a teherautó jobb oldalával nekiütközött a sértettnek, aki az ütközés következtében az útpadkára zuhant, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az ügyészség beszámolója szerint a baleset azért következett be, mert a vádlott nem tartott megfelelő követési távolságot. Vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a hatóság. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

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