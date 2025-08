Minden korábbinál több konkrétumot lehet tudni arról, mi vár a hazai közlekedőkre a jövőben, ha megjön az új KRESZ. A kormány 2025 tavaszára ígérte, hogy jogi formába önti az új közlekedési szabályok, de egyelőre ez még várat magára.

Már jó néhány dolog kiszivárgott, így most pontokba szedtük, mire lehet számítani hazánk útjain a jövőben.

Követési távolság

Autópályán a tervek szerint kötelező lesz két másodperces távolságban követni az előttünk haladót. Két másodperc reakcióidő azt jelenti, hogy 130 km/órás sebességnél ennyi idő alatt 72,2 méter a megtett távolság, ez nagyjából megegyezik a mostani sztrádás útburkolati jelek közötti útszakasznak. Lakott területen kívül egyéb úton egy másodperc a javaslat.

Sebességhatárok

Konkrét javaslatnak tűnik az autóbuszok, tehergépkocsik és járműszerelvények lakott területen kívüli 90 km/órás sebességhatárának a bevezetése. Sőt, a 2,55 méter szélességet el nem érő mezőgazdasági vontatók pótkocsi nélkül és lakott területen kívül 60 km/órás maximális sebességének a megengedése is terv.

140 km/óra

Az új KRESZ megadnák a lehetőségét az útkezelőknek arra, hogy bizonyos sztrádaszakaszokon 140 km/órás tempót engedélyezzenek.

Indexelés szabályai

Érdekes újdonságnak tűnik, hogy a „művelet előtt legalább két másodperccel kell megkezdeni”. Vannak persze kivételek is, hiszen ez nem mindig életszerű: mondjuk egy kicsi körforgalom elhagyásakor, hiszen lehet, hogy ott mindösszesen két-három másodpercet autózunk összesen.

Vészvillogó

A legtöbb autós által már egyébként is alkalmazott szokást követné a jogalkotó, hiszen manapság is váratlan helyen hirtelen megálláskor sokan vészvillogóval jelzik a mögöttük érkezőnek, hogy figyeljen, határozottan lassítson. A jelenlegi tervek szerint ez is bekerül az új KRESZ-be.

Cipzár elv

Örömteli módon az elmúlt években egyre jobban működik ez a gyakorlatban a cipzár elv, ezért – sok külföldi példához hasonlóan – rögzíti az új KRESZ a szabályozását.

Idősek a volánnál

Az egyre többféle autós matricákhoz hasonlóan bevezet az új KRESZ a már nem százszázalékos vezetési képességekkel rendelkező idősebb járművezetők megmutatására egy ilyen matricát.

Védelmi sáv

Bevezetik ezt a fogalmat a menetirány szerinti jobboldali sáv jobboldali szélére, „a sérülékenyek védelme és a sebesség ésszerű tagolása érdekében”. Lesznek majd részletes szabályok ide, most csak annyit, hogy jellemzően a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik igénybe, utóbbiaknál „a védelmi sávba történő be- és kihaladás az elsőbbségadás és irányjelzés szempontjából sávváltással esik egy tekintet alá”.

Leállósáv

Régi kérése az útkezelőknek, volt is már erről nagyon régen ötletbörze, de úgy tűnik most jön el a pillanat: megszűnhet ez a félrevezető kifejezés.