Egy készülő uniós javaslat véget vetne annak a gyakorlatnak, hogy aki egyszer sikeresen jogosítványt szerzett, annak élete végéig maximum hosszabbítania kell az érvényességet. Ez a hír olyan friss, hogy még folyik a tinta az újságpapíron, nemrég számoltunk be róla. A lényege, hogy aki hetven év felett is vezetni akar, annak meg kellene ismételnie bizonyos teszteket és nem lenne elég az orvosi alkalmassági, ami valljuk be, egy vicc Magyarországon (legalábbis a tapasztalataim alapján).

Mi értelme van ennek? Ezt egy nemrég velem történt példával tudom demonstrálni a legjobban.

Néhány hete, miután a kislányomat elvittem munkába (bölcsibe), a jól megszokott útvonalon közlekedtem haza. Egy nagyobb, STOP-táblás kereszteződéshez érek, előttem egy Skoda 120L (nálunk ez még mindennapos, olyannyira, hogy simán lehetett volna lovasszekér is). Mindketten megállunk, hiszen elsőbbséget kell adnunk. Látom a Skoda volánja mögött fészkelődik a sofőr, nézelődik, vakarja a fejét, ágaskodik az ülésben. Már láttam, mi a gond, kicsit kintebb lógott az autó, mint emberünk szerette volna, ezért rakott egy rükit. Mondom, úr leszek, jöjjön bátyám, én is hátrébb tolatok, nehogy a közel 50 éves vas orrát lekapja Pista a szippantós IFA-val. De még időm sem volt a váltókart hátramenetbe húzni, az öreg már koccant is a rendszámtáblámon.

Felnézek, mondom, mi van? Ez most komoly? Nem látott? Pedig kisbusszal járok, nehéz nem észrevenni, ha valaki mögött megállok, nem egy Velorex. Na jó, akkor kiszállok, lássuk, mi történt. Közben látom, hogy a Skoda sofőrje úgy gépészkedik a váltóval, mint mikor dédim vajat köpült, csak ennek rosszabb volt a hangja. Már kopogtatnám a tetőt, tessék már kiszállni, beszéljünk néhány szót, de az öklöm a levegőbe csap, a Skoda kilő a kereszteződésből, olyan dadogós, keréknyikkantós, majdnem lefulladós, kezdő sofőr módjára.

Én meg ott állok a kereszteződésben, mint Travolta a Ponyvaregényben és még mindig a tetőt keresem. Ilyen van? Ez nem vette észre, hogy nekem jött? Vagy “cserbenhagyás”?

Oké, az autónak nincs látható baja, de csak utánamegyek, járjunk a végére, mint Colombo. Nem kellett sem sokáig, sem gyorsan menni, a Skoda a festékbolt előtt parkolt, a sofőr még mindig a volán mögött. Kiszállok, bekopogok az ablakon. Látom, egy 80 év körüli bácsi ül a volánnál, felnéz, mosolyog. Kiszáll, vagyis próbál kiszállni, nem nagyon megy, a lábak már nem engedelmeskednek úgy, mint 20 éve, ezzel kapcsolatban el is enged egy poént az öreg. Aztán kérdezi, hogy mi a gond, fiatalember. Ekkorra benne már minden harag és sértettség tovatűnt, bosszankodva mondtam neki, hogy nagy gond nincs, kicsit nekem koccant, de nem történt nagy baj, legközelebb érdemes belenézni a tükörbe, mielőtt tolatásba kezd. Erre az öreg: ne haragudjak, de ő ebből nem vett észre semmit, nem szándékosan hagyott ott, látni sem lát már rendesen és csak az egyik füle jó. Csak annyit mondtam, hogy akkor talán hanyagolni kellene a jövőben a vezetést…

“Nem úgy van az, fiam, ki megy akkor el a boltba?” – hangzott a válasz, de ezt már én is csak fél füllel hallottam.

Az egész sztori tanulsága az, hogy az ember öregszik és a reflexei, agyműködése, látása, hallása, ízületei romlanak, amelyek nemcsak együttesen, hanem külön-külön is mind elengedhetetlenek ahhoz, hogy az ember felelőségteljesen, másokat nem veszélyeztetve részt tudjon venni a forgalomban.

El kell fogadni, hogy a vezetés nem örökre szól, az emberi testnek vannak korlátai, amin egy idő után nem tudunk túllépni. Igen, nehéz elengedni valamit, amely évtizedeken keresztül a miénk volt, a szabadság, az oda megyek, akkor és amikor akarok érzése, de sajnos eljön az idő, amikor felelősségteljesen kell dönteni és nem kell elmenni megújítani a jogosítványt.

A cikk elején említett EU-s javaslatot csak támogatni tudom. Ha valaki 70 éves kor után is sikerrel veszi a teszteket és alkalmas a vezetésre, az bátran üljön a volán mögé, éljen-hurrá! Viszont ha a szakemberek úgy ítélik meg, hogy már semmi keresnivalója a vezetőülésben, azt bizony el kell fogadni. És nem, számokat leolvasni egy tábláról, egyik szemünket befogva egyenesen sétálni és jó vérnyomással rendelkezni nem elégséges ahhoz, hogy egy orvos megbizonyosodjon arról, valaki képes-e még olyan összetett feladatot ellátni, mint a vezetés.

Ugyanezt gondolom arról is, hogy a tanulóvezetőknek évek óta nem tartanak rutinpályás órákat, külön vizsga sincs belőle, sosem kellett legalább egy vezetéstechnikai tréningen részt venniük. Gyakorlatilag az egyik nap még szimulált és ellenőrzött körülmények között vezetnek, másnap pedig beülnek apa 300 lóerős autójába és belerongyolnak egy buszmegállóba, mert fogalmuk nincs róla az oktató ezres Swiftje után, hogyan kell reagálniuk arra, ha megcsúszik az autó. Egy tanpályás, műgyantás, vezetéstechnikai tréning után legalább már emlékképük lenne arról, mit jelent az ellenkormányzás, mi is valójában a satufék, miért veri a talpukat az ABS, és még sorolhatnám.

150 lóerőnél erősebb autót ne lehessen vezetni kezdő jogosítvánnyal, ami minimum 2 év.

Jogosítványszerzés Magyarországon betöltött 17. életév

orvosi alkalmassági

az alapfokú iskolai végzettség

28 tanórás elméleti képzés, amely KRESZ-vizsgával zárul

a gyakorlati képzés 29 tanórából és 1 vizsgaórából áll (egy tanóra átlagosan 50 perc)

sikeres elsősegélynyújtási vizsga Amennyiben az orvosi vizsgálaton a járművezetésre egészségügyileg alkalmasnak találnak, akkor az életkor szerint a következő határidőkig hosszabbítják meg a jogosítványt: 50 éves kor alatt 10 év

50-60 év között 5 év

60-70 év között 3 év

70 év felett 2 év

De itt még nem állnék meg. A rendőrségtől mást sem hallani, csak hogy a gyorshajtás a vezető baleseti tényező Magyarországon. Ehhez képest semmit nem tesznek ellene, azon kívül, hogy mérnek. Láthatóan eredménye nincs (a pénzbehajtáson kívül), mert hiába a temérdek traffipax az utakon, minden évben rekordokat dönt az ezekből befolyó bevétel, szóval nincs kevesebb gyorshajtás. Talán ha tényleg szankcionálnák a sebességtúllépést, lehetne eredményeket elérni. 5 bírság után vegyék el a jogsit fél évre. Kíváncsi vagyok, ki tolná ész nélkül az M3-son a másik seggébe villogva, vagy 120-szal végig egy településen.

Lehet dobálózni az objekítv felelőséggel, de kb. annyit ér, mint lónak imádkozni. Ne lehessen pénzzel megúszni egy büntetést, vagy legalább az autó értékével legyen arányos, amellyel elkövették a gyorshajtást. Ha céges, akkor ha egy éven belül beszednek 5 bírságot, a cég tulajdonosának kötelező továbbképzés. Van olyan cégtulajdonos, aki a költségvetésbe belekalkulálja a havi ‘X’ mennyiségű gyorshajtási bírságot, fel sem merül, hogy betartsák a KRESZ-t…

A közúti közlekedés veszélyes üzem, maximális odafigyelést igényel. Mindegy, hogy idős, fiatal, cégvezető, nő vagy férfi vagy, bringával vagy autóval közlekedsz, ha ön- és közveszélyesen teszed azt, nincs keresnivalód az utakon.