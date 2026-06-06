A hiperautók világában sem mindennapi történet kapcsolódik ehhez a Koenigsegg One:1-hez. A mindössze hat ügyfélnek gyártott példány egyikét július 4-én árverezi el az RM Sotheby’s a Tegernsee-i aukción. A különleges svéd hiperautó nemcsak ritkasága, hanem mozgalmas múltja miatt is reflektorfénybe került.

A 2014-ben bemutatott One:1 a Koenigsegg Agera alapjaira épült, de jelentősen továbbfejlesztették. Az ötliteres, duplaturbós V8-as motor 1360 lóerőt, vagyis pontosan egy megawatt teljesítményt ad le, miközben az autó tömege szintén 1360 kilogramm. Innen ered a One:1 elnevezés is, hiszen a teljesítmény-tömeg arány pontosan egy lóerő kilogrammonként. A modellből összesen hat vásárlói autó és egy prototípus készült.

A hétsebességes váltóval felvértezett Koenigsegg 2,5 másodperc alatt gyorsul ltál 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig 400 km/óra.

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A most eladásra kínált, 7108-as alvázszámú példány különösen feltűnő konfigurációban készült. A szénszálas karosszériát rózsaszín részletekkel egészítették ki, amely ugyan megosztó összeállítás, de kétségtelenül egyedivé teszi az autót. Az első tulajdonos monogramja több helyen is feltűnik a járművön.

A történet azonban itt válik igazán érdekessé. A Koenigsegg később a hírek szerint Adrian Sutil korábbi Forma–1-es pilótához került, többször is látták az autóval. Sutil nagy autógyűjtő hírében állt, Bugattik is úgy váltották egymást nála, mintha csak hétköznapi autók lennének.

2025-ben a pilóta ellen csalással és sikkasztással kapcsolatos ügyekben indult eljárás. Az ügy során olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy magukat a Wagner-csoporthoz kötő férfiak fenyegetésekkel több luxusautót is megszereztek, köztük ezt a One:1-et. Emiatt a hiperautót sokan ellopottnak hitték.

Csakhogy időközben előkerült, egy müncheni lízingcégnél bukkant fel, kiderült, hogy jármű nem Sutil nevén volt. A forgalmi papírokban a düsseldorfi PACE (Premium Automotive Concept Esser), vagyis egy Koenigsegg-kereskedő szerepel. Ez a cég vásárolta meg a korábbi tulajdonostól és gyakorlatilag bérbe adta Sutilnak. Amikor azonban a pilóta ellen büntetőeljárás indult és letartoztatták , visszavette azt. Vajon a többi autó az övé volt?

A mindössze 4233 kilométert futott Koenigsegg jelenleg kiváló állapotban van, rendszeresen szervizelték, és az árverés előtt is átvizsgálták. Az eredetileg nagyjából 3,3 millió euróért értékesített hiperautó várhatóan ennek többszöröséért talál majd új gazdára. Az pedig csak az aukció napján derül ki, hogy a becsült 8-10 millió euró reálisnak bizonyul-e, vagy valóban közelebb járnak az igazsághoz azok a gyűjtők, akik akár 20 millió euró feletti összegről beszélnek.