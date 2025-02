Adrian Sutil német autóversenyző 2007 és 2014 között versenyzett a Forma-1-ben. 2006-ban a Midland F1 csapat tesztpilótája volt, majd 2007-ben a Spyker istálló versenyzőjeként debütált a száguldó cirkuszban. A csapat átalakulásait követően 2008 és 2013 között a Force India színeiben versenyzett, majd 2014-ben a Sauber csapathoz szerződött.

Pályafutása során 128 nagydíjon indult, legjobb eredménye egy negyedik hely volt a 2009-es Olasz Nagydíjon, ahol a leggyorsabb kört is megfutotta. A Forma-1-es karrierje után Sutil visszavonult a versenyzéstől, és szenvedélyes sportautógyűjtővé vált – a Bugattikat különösen kedveli.

Bugatti Veyron 16.4

A Bugatti Veyron alapváltozatát, a 16.4-et 2005 és 2011 között gyártották és mindössze 252 darab gurult ki a molsheimi összeszerelő üzemből. 2005 és 2015 között összesen 450 darab Veyron talált gazdára különböző változatokban. Motorja 8,0 literes, W16-os, négy turbón keresztül lélegző, alapból 1001 lóerős egység, nyomatéka 1250 Nm. Alig több, mint 2,5 másodpercre van szüksége, hogy álló helyzetből eléjre a 100 km/órát, de 7,3 msp alatt már 200-on van. Végsebessége 408,3 km/óra.

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (4 db!)

Az egykori F1-es pilótának állítólag négy példány is található garázsában a Veyron Grand Sport Vitesse-ből.

A Grand Sport Vitesse nevű változat 2012-ben mutatkozott be Genfben, a kiállításon szereplő példányon 1,79 millió eurós árcédula figyelt. A hatalmas motor ebben már 1200 lóerőt teljesít 6400-as fordulatnál, mellé 3000-től 5000-ig 1500 nm csúcsnyomaték áll rendelkezésre.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

A Super Sportba is az ismert 8000-es, 16 hengeres motor került, ám módosításokkal. Lecserélték a négy turbót és újak a töltőlevegő-hűtők is. Ennek hatására sikerült 1001-ről 1200 lóerőre növelni a motor teljesítményét, miközben a maximális nyomaték 1250-ről 1500 Nm-re nőtt. Nem egyszerű motortuningról van azonban szó, a gyártó ugyanis a nagyobb teljesítményhez igazította a vázszerkezetet, új szénszálas műanyag struktúra biztosít kiemelkedő merevséget még az elérhető 1,4 G-s oldalgyorsulás esetén is.

A Bugatti Veyron 16.4 Super Sport volt sokáig a világ leggyorsabb sorozatgyártású, közúti sportautója 431,072 km/órás végsebességgel (ezt egy tesztpályán hitelesítették). A gumik védelme érdekében azonban az utcai Veyron Grand Sport végsebessége 415 km/óra.

Bugatti Chiron Pur Sport

A Chiron ezen változata 2020 elején mutatkozott be, azzal a céllal, hogy élvezetesebb legyen vezetni, mint a hagyományos verziót, amit komplett aerodinamikai csomaggal oldott meg a francia gyártó. Ugyanakkor a motor ugyanaz, mint a szériamodellnél: a 8,0 literes, négy turbóval ellátott W16-os blokk 1500 lóerőt és 1600 Nm nyomatékot ad le, igaz, a sebességváltó áttételezését átdolgozták, ami a Chiron Pur Sport esetében rövidebb.

Rengeteg helyen használtak olyan könnyű anyagokat, mint az alumínium, a titán és persze, a szénszál erősítésű műanyag, ezért 50 kg-mal könnyebb Pur Sport a széria Chironnál. A kipufogóvég például 3D nyomtatott titánból készült. Összesem 60 darab készült a Bugatti Chiron Pur Sportból.

Sutil garázsában van még néhány nyalánkság, nézd meg a galériát:

Mercedes-Benz CLK GTR
McLaren Senna LM
Ferrari Monza SP1
Koenigsegg One:1
Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss
Pagani Huayra
Pagani Zonda 760
Ferrari LaFerrari Aperta

Ha ezeknek az autóknak az árát összeadnánk, az valószínűleg fedezné egy kisebb város több éves költségvetését, hiszen ezek a verdák 1-2 millió eurós tételek (600 millió forint), darabonként.