Közveszélyokozás bűntette miatt A Budakörnyéki Járási Ügyészség indítványozta annak férfinak a letartóztatását, aki a Gödöllői Rendőrkapitányság előtt felgyújtott egy parkoló személygépkocsit.

Az Ügyészség beszámolója szerint a férfi 2026. június 2-án, este megjelent a Gödöllői Rendőrkapitányság épületénél, ahol több jármű parkolt. A gyanúsított égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőr autóját, majd felgyújtotta. A gépjármű kiégett.

A gödöllői rendőrség előtt gyújtottak fel egy autót 1

A rendőrségi szemle fotón a kiégett gépjármű látható.

A rendőrök kárelhárító tevékenysége és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a többi személygépkocsira és épületre, azonban annak közvetlen veszélye fennállt.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel tett indítványt a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatásának elrendelésére.

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