A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett traffiboxok 2026. májusában a II., a III., a VI., a XI., a XV. és XX. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be – közölte a rendőrség. Önmagában is szép nagy szám, de ha figyelembe vesszük, hogy Budapesten huszonhárom kerület van, itt pedig csak hatról ír a rendőrség, még elgondolkodtatóbb.
A legnagyobb kihágást a VI. kerületben mutatta be egy autós, az Andrássy úton egy sofőr 122 km/órával közlekedett, ahol egyébként 50 km/órával lehetne. Ezért a tempóért 312 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki.
A rendőrség felhívja az autósok figyelmét tartsák be a közlekedési szabályokat, ugyanakkor elmondta, hogy a sebességtúllépéseket visszaszorítása a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket.
Ma Magyarországon a nagyobb gyorshajtásokat az objektív felelősség eleve alapján bírságolják az alábbi tételekkel:
|50 km/óra sebességig
|15-25 km/órás sebességtúllépés
|50 000 Ft
|25-35 km/órás sebességtúllépés
|70 000 Ft
|35-45 km/órás sebességtúllépés
|100 000 Ft
|45-55 km/órás sebességtúllépés
|140 000 Ft
|55-65 km/órás sebességtúllépés
|210 000 Ft
|65-75 km/órás sebességtúllépés
|312 000 Ft
|75 km/óra feletti sebességtúllépés
|468 000 Ft
|50 km/óra sebesség felett 100 km/órás sebességig
|15-30 km/órás sebességtúllépés
|50 000 Ft
|30-45 km/órás sebességtúllépés
|70 000 Ft
|45-60 km/órás sebességtúllépés
|100 000 Ft
|60-75 km/órás sebességtúllépés
|140 000 Ft
|75-90 km/órás sebességtúllépés
|210 000 Ft
|90-105 km/órás sebességtúllépés
|312 000 Ft
|105 km/óra feletti sebességtúllépés
|468 000 Ft
|100 km/óra sebesség felett
|20-35 km/órás sebességtúllépés
|50 000 Ft
|35-50 km/órás sebességtúllépés
|70 000 Ft
|50-65 km/órás sebességtúllépés
|100 000 Ft
|65-80 km/órás sebességtúllépés
|140 000 Ft
|80-95 km/órás sebességtúllépés
|210 000 Ft
|95-110 km/órás sebességtúllépés
|312 000 Ft
|110 km/óra feletti sebességtúllépés
|468 000 Ft
A Vezess alábbi cikkekben foglalta össze a gyorshajtási bírságokat: