A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett traffiboxok 2026. májusában a II., a III., a VI., a XI., a XV. és XX. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be – közölte a rendőrség. Önmagában is szép nagy szám, de ha figyelembe vesszük, hogy Budapesten huszonhárom kerület van, itt pedig csak hatról ír a rendőrség, még elgondolkodtatóbb.   

 A legnagyobb kihágást a VI. kerületben mutatta be egy autós, az Andrássy úton egy sofőr 122 km/órával közlekedett, ahol egyébként 50 km/órával lehetne. Ezért a tempóért 312 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A rendőrség felhívja az autósok figyelmét tartsák be a közlekedési szabályokat, ugyanakkor elmondta, hogy a sebességtúllépéseket visszaszorítása a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket.

Ma Magyarországon a nagyobb gyorshajtásokat az objektív felelősség eleve alapján bírságolják az alábbi tételekkel:

50 km/óra sebességig  
15-25 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft
25-35 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft
35-45 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft
45-55 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft
55-65 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft
65-75 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft
75 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft
50 km/óra sebesség felett 100 km/órás sebességig  
15-30 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft
30-45 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft
45-60 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft
60-75 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft
75-90 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft
90-105 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft
105 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft
100 km/óra sebesség felett  
20-35 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft
35-50 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft
50-65 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft
65-80 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft
80-95 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft
95-110 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft
110 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft

A Vezess alábbi cikkekben foglalta össze a gyorshajtási bírságokat:

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