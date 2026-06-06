A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett traffiboxok 2026. májusában a II., a III., a VI., a XI., a XV. és XX. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be – közölte a rendőrség. Önmagában is szép nagy szám, de ha figyelembe vesszük, hogy Budapesten huszonhárom kerület van, itt pedig csak hatról ír a rendőrség, még elgondolkodtatóbb.

A legnagyobb kihágást a VI. kerületben mutatta be egy autós, az Andrássy úton egy sofőr 122 km/órával közlekedett, ahol egyébként 50 km/órával lehetne. Ezért a tempóért 312 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A rendőrség felhívja az autósok figyelmét tartsák be a közlekedési szabályokat, ugyanakkor elmondta, hogy a sebességtúllépéseket visszaszorítása a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket.

Ma Magyarországon a nagyobb gyorshajtásokat az objektív felelősség eleve alapján bírságolják az alábbi tételekkel:

50 km/óra sebességig 15-25 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft 25-35 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft 35-45 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft 45-55 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft 55-65 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft 65-75 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft 75 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft 50 km/óra sebesség felett 100 km/órás sebességig 15-30 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft 30-45 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft 45-60 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft 60-75 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft 75-90 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft 90-105 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft 105 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft 100 km/óra sebesség felett 20-35 km/órás sebességtúllépés 50 000 Ft 35-50 km/órás sebességtúllépés 70 000 Ft 50-65 km/órás sebességtúllépés 100 000 Ft 65-80 km/órás sebességtúllépés 140 000 Ft 80-95 km/órás sebességtúllépés 210 000 Ft 95-110 km/órás sebességtúllépés 312 000 Ft 110 km/óra feletti sebességtúllépés 468 000 Ft

A Vezess alábbi cikkekben foglalta össze a gyorshajtási bírságokat: