Egy kamionos Facebook-oldalra feltöltött videóban már látható, ahogyan több jármű Budapest felé halad december 22-én délelőtt az M3-as autópályán. A járművek egyelőre nem akadályozzák a forgalmat, egy sávban haladva közlekednek.

A kamionosok menete a tervek szerint az M3 bevezető – Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út – Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd – M3-as autóút – M3 bevezető – Kós Károly sétány – Állatkerti körút – Hősök tere útvonalon halad végig, ahol a rendőrség tájékoztatása szerint 14-20 óra között fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani.

A Telex helyszíni tudósítója szerint egy sávon beállt a forgalom az M0-son, a helyszínről nem lehet látni a konvoj végét. A többi sávban egyelőre haladhat a forgalom. A rengeteg magyar zászlóval díszített konvoj dél előtt pár perccel ért Budapest határához, a Városkapu utcai felüljáróhoz.

A résztvevők a jövőre jelentősen, az autópályákon 4,3, a főutakon 35 százalékkal megemelni tervezett útdíj ellen tiltakoznak. Az ügyről korábban itt írtunk: