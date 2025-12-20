Hétfőn délben az M3-as autópálya bevezető szakaszán fognak tüntetni a fuvarozók, miután pénteken az Építési és Közlekedési Minisztérium bejelentette, hogy megállapodás született az útdíjak 2026-os emeléséről.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, a tárca, valamint a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között kötött paktum részeként a fuvardíjakat két részletben, január 1-jétől 4,3 százalékkal, március 1-jétől pedig a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve fogják emelni.

Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője szerint azonban nem igaz, hogy megállapodtak az útdíjemelésről. A Facebookra feltöltött, 12 perces videójában – amit a Telex szúrt ki – azt állította, hogy elhatárolódnak tőle, ugyanis épp az ellenkezőjére adtak felhatalmazást a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE). Hozzátette, ki is fognak hátrálni a szervezet mögül, mert nem képes az érdekeiket képviselni.

Elmondása szerint a magyar társadalmat a fuvarozók ellen próbálják fordítani azzal, hogy minden drágább lesz, és mindenkinek többet kell fizetnie. Emögött az áll, hogy amíg a gyorsforgalmi utakon – az infláció mértékével összhangban – 4,3 százalékkal, addig a főutakon közlekedő teherautók esetében több mint 50 százalékkal nőnek a díjak. A megemelt útdíj miatt kénytelenek lennének az autópályán közlekedni, ami hosszabb fuvarokat és nagyobb költségeket eredményezne.

