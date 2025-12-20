Megegyezett az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetekkel a 2026. január 1-jétől érvényes, új teherforgalmi útdíjak ügyében.

A péntek délután kötött megállapodás értelmében

a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2×2 sávos útvonalon történjen,

a fuvardíjak méltányosan, két részletben emelkednek 2026-ban: január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve,

a fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor,

a térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják,

újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében,

továbbá a felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

A tárgyalásokra azután került sor, hogy az érdekképviseleti szervezetek korábban levélben fordultak a miniszterelnökhöz, azt kérve, hogy halasszák el az útdíjak emelését.

A megállapodást aláírta az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary), a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.