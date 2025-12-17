A hazai vállalkozásokat tömörítő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) arra kéri a kormányt, hogy gondolja újra a főútvonalakra vonatkozó útdíjemelést, illetve, hogy vonják be a szakmai szervezeteket a nehézgépjárművek úthasználati koncepciójának kidolgozásába. Utóbbira azért van szükség, mert egyre több útvonalon vezetnek be 20 tonnás össztömegre vonatkozó korlátozásokat.

Az elmúlt hetekben az MKFE – a NiT Hungary-val közösen folyamatosan tárgyalt az Építési és Közlekedési Minisztériummal arra kérve a tárcát, hogy vonják vissza a januárra tervezett díjemelést, vagy ütemezzék át, mert szerintük az súlyos csapást mérne az alágazatra. Emellett a tovább gyűrűző, inflációs gerjesztőhatás miatt összességében a teljes nemzetgazdaságra és a lakosságra is.

Az érdekképviseletek álláspontja szerint egy ilyen hatású intézkedést nem lehet előzetes egyeztetés nélkül bevezetni. A vonatkozó jogszabályból következően várt inflációkövető (4,3 %) díjemelést jelentősen meghaladó (54%) tarifakorrekcióra nem tudtak felkészülni a piaci szereplők. A vállalkozásoknak eddig esélye sem volt arra, hogy a megbízóikkal egyeztetve beépíthessék a fuvardíjakba a kényszerű többletköltséget.

A fuvarozók emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy a NÚSZ útdíjkalkulátora immáron hetek óta nem elérhető. A szakmai szervezetek ezért úgy látják, hogy az ellátási láncban megszűnt a transzparens költségkimutatás és a korrekt elszámolás lehetősége. Emiatt sem a fuvarozók, sem az általuk kiszolgált partnerek nem tudják beárazni a szolgáltatásaik, termékeik tekintetében az 54 százalékos főútdíj-emelés valós költségeit, megállapodások híján a fuvarozók a járműveik leállítására kényszerülhetnek januárban.

Mivel az egyeztetések egyelőre nem vezettek érdemi eredményhez, az MKFE és a NiT Hungary, valamint több más szervezet, így például a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, továbbá a Magyar Szállítmányozók Szövetsége levélben fordult a miniszterelnökhöz, támogatást és intézkedést kérve a kialakult helyzet minden fél számára elfogadható módú rendezéséhez.

Levelükben azt kérik a kormánytól, hogy tegyék lehetővé, hogy egyeztethessenek az útdíjrendeletnek való megfelelős körülményeiről, valamint a kihelyezett össztömegkorlátozó táblák mellett igénybe vehető úthálózatról. Ennek ismeretében pedig le tudják folytatni ártárgyalásaikat megbízóikkal, hogy végül minden érintett szereplő be tudja építeni a díjemelést termékei és szolgáltatásai árába. Azt is kérték továbbá, hogy az útdíjemelést addig halasszák addig, ameddig újra elérhetővé nem válik a NÚSZ útdíjkalkulátora. Ezt követően pedig 90 nappal később kerülhetne sor kérésük szerint az emelésre.