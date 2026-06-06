Egy rendkívüli közlekedési bűncselekmény ügyében zárták le az elsőfokú bírósági eljárást május elején Finnországban – tájékoztatott a KTI közlekedésbiztonsági honlapja.

Még tavaly júliusban, a 6-os főúton Lappeenranta közelében egy szirénázó rendőrautó igyekezett a riasztás helyszínére. Bár az osztott pályás úton a többi sofőr szabályosan félrehúzódott, egy fekete Tesla zavartalanul haladt tovább óránkénti 115 kilométeres sebességgel a 100-as zónában, teljesen figyelmen kívül hagyva a hatósági jelzéseket. Amikor a járőrök mellé értek, hogy kiderítsék a furcsa viselkedés okát, megdöbbenve látták, hogy a volán mögött ülő férfi eszméletét vesztve, lehajtott fejjel ül, miközben az autót az önvezető rendszer (Autopilot) tartja a sávban.

A balesetet a rendőrök úgy előzték meg, hogy a Tesla elé vágva fokozatosan lassítani kezdtek. Az autó adaptív tempomatja és sávtartója reagált az előtte lévő akadályra, így végül sikerült a belső sávban megállítani a kocsit.

A 45 éves sofőrt csak ezután tudták magához téríteni. Erős alkoholszaga miatt azonnal vérvételre vitték, amely megdöbbentő, 2,72 ezrelékes véralkoholszintet mutatott ki. Ez a szakértők szerint súlyos, életveszélyes intoxikációnak felel meg (amihez körülbelül 1 liter tömény szeszt vagy 15 doboz sört kell elfogyasztani). Az ilyen mértékű mérgezés egyensúlyvesztést, beszédképtelenséget és mély kómát okoz. Ez magyarázza azt is, miért nem ébredt fel a férfi a közvetlenül mellette szóló szirénára.

A felelősségét elismerő sofőrt ittas vezetésért és közúti veszélyeztetésért ítélték el. Bár a finn törvények miatt a pontos büntetési tételeket és a vádlott nevét nem hozták nyilvánosságra, a helyi joggyakorlat alapján az elkövető súlyos szankciókkal néz szembe. 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott (amit 120 óra felügyelt közmunkával kell letöltenie), emellett több ezer eurós jövedelemalapú bírságot szabtak ki rá, és 3–5 évre bevonták a jogosítványát.

A közmunka ideje alatt a férfit bármikor ellenőrizhetik szondával, és ha iszik, azonnal börtönbe kell vonulnia. Ezenfelül Finnországban ilyen esetekben a Traficom (közlekedési hatóság) kötelező rehabilitációt és hónapokig tartó, laborvizsgálatokkal igazolt absztinenciát ír elő, az esetleges jövőbeli jogosítvány-visszaszerzés feltételeként pedig alkoholszondás indításgátló beépítését követeli meg.

A Tesla korai kommunikációja egyes felhasználókban túlzott bizalmat épített a gyártó vezetéstámogató rendszerével kapcsolatban. A kamerákra támaszkodó rendszer rossz időjárási körülmények vakító napfény vagy kopott útburkolati jelek esetén hajlamos hibázni, és váratlanul lekapcsolhat vagy indokolatlan fékezéseket produkálhat. Hivatalosan a sofőrnek folyamatosan figyelnie kell, és készen kell állnia a beavatkozásra.

Van olyan európai ország, ahol nyitott a Tesla rendszerére: