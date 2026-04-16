A Tesla a normál személyautók világából – amelyekből talán már nem is készül új generáció – páros lábbal akar fejest ugrani a robottaxik (robotaxi) piacára. Hogy ez pontosan megvalósul-e, és ha igen, mikor, az már egy olyan kérdés, amelyre Musknak az idő múlásával valószínűleg tucatnyi válasza lesz – és meglehet, hogy egyik sem fedi majd a valóságot.

Európai szemmel nézve ezek a víziók eddig még utópisztikusabbnak tűntek, hiszen a Tesla önvezetését eddig leginkább az amerikai és a kínai piaccal azonosítottuk. Európában egészen más a jogszabályi környezet, ami eddig teljesen ellehetetlenítette, hogy a Tesla aktiválja az Autopilot utódját, a még megtévesztőbb nevű FSD-t (Full Self-Driving).

Ez a név „Teljes Önvezetést” ígér, amit az elnevezés ellenére nem tud még biztosítani az amerikai cég.

Azonban Európában is legálisan használható a funkció, miután a holland közlekedési hatóság (az RDW) jóváhagyta az FSD használatát a helyi utakon. Az európai jogrendszer jelenlegi valóságában ez gyakorlatilag egy egész Európára (pontosabban az EU-ra és az uniós közlekedési jogszabályokat átvevő országokra) érvényes zöld utat jelent. Az RDW persze a biztonság kedvéért jelezte Brüsszelnek a lépést, így az EU elméletileg még megvétózhatja a folyamatot.

Azon tulajdonosok akik aktiválták a funkciót az első használat előtt végig kell néznie egy oktatóvideót, majd le kell tennie egy tesztet. Ebben többek között kötelezően el kell ismerniük: tisztában vannak vele, hogy az autonóm vezetés használata alatt a felelősség továbbra is kizárólag az övék.

Az öreg kontinensre szánt FSD papíron az önvezetés második szintjén áll, így a sofőr teljes figyelmét megköveteli, és a vezetés minden felelőssége az ember vállát nyomja. Erről a saját bőrükön győződtek meg a holland Auto Week munkatársai is, akik hazai pályán tették próbára a már aktív FSD-vel felvértezett Teslát. Az általuk tesztelt példány az A10-es autópálya felhajtójához közeledve a rendszer minden látható ok nélkül hirtelen vészfékezésbe kezdett.

Ezzel a manőverrel az autó rendesen ráijesztett a mögöttük haladó autósra, aki szerencsére a vezetésre figyelt, így még időben meg tudott állni. Könnyen lehetett volna csattanás a vége.

Amszterdam belvárosába érv is becsúszott egy baki: az FSD úgy döntött, behajt egy olyan zónába, amely kizárólag a kerékpárosok, gyalogosok számára van fenntartva. Az eredmény: egy rögtönzött, kellemetlen elbeszélgetés a helyi rendőrökkel, és egy 130 eurós bírság.

Hozzá kell tenni, hogy rengeteg Tesla tulajdonos töltött már fel órákig tartó autózásról videót a holland utakról, és a legtöbb esetben a sűrű forgalmaz, a kerékpárosokat, a váratlan helyzeteket is jól kezelte a rendszer.