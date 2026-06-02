Egy 74 éves férfi kínai úgy döntött, öngyújtóval tisztítja meg a járdát a sétáját zavaró pihéktől. A szél azonban közbeszólt, a végeredmény pedig egy katasztrofális tűzvész és húsz, átadásra váró autó elszenesedett váza lett.

Az eset a kínai Liaoning tartományban található Dalian városának Ganjingzi kerületében történt.

A helyi hatóságok tájékoztatása és az internetre felkerült felvételek alapján egy Vang (Wang) vezetéknevű, 74 éves helyi lakos sétálgatás közben megelégelte, hogy a járdán és a pihenőövezetekben vastagon felgyülemlett a nyárfa piheszerű termése. Úgy gondolta, a leggyorsabb és leghatékonyabb megoldás, ha egy egyszerű öngyújtóval lángra lobbantja a szerinte zavaró réteget, hogy „letisztítsa” a terepet.

Bár a szándék talán a közterület rendezésére irányult, a fizika és a természet hamar átírta a forgatókönyvet.

A nyárfapihe – magas természetes olajtartalma és laza szerkezete miatt – rendkívül alacsony gyulladásponttal rendelkezik, így szinte robbanásszerűen kap lángra. Az aznap fújó erős szél a lángoló pihéket azonnal egy közeli parkoló felé sodorta, ahol szorosan egymás mellett álltak a tulajdonosukra váró vadonatúj feltehetően konnektoros hibrid, vagy elektromos autók.

Milliós kár, másodpercek alatt

A lángok villámgyorsan átterjedtek a sűrűn parkoló autókra. Bár a hatóságok hivatalosan nem nevezték meg a pórul járt márkát és típust, a helyszínen készült és a helyi autós portálok által kielemezett fotók alapján szinte biztosra vehető, hogy a Geely által nemrég bemutatott Galaxy A7-es szedánokból állt a flotta.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a sűrű fekete füsttel és hatalmas lángokkal járó eset során senki sem sérült meg, a kiérkező tűzoltók pedig sikeresen megfékezték a tüzet, mielőtt az még nagyobb területre terjedt volna. Ugyanakkor az autókban esett kár totális: a húsz érintett járműből többnek szó szerint csak az elszenesedett, felismerhetetlenségig olvadt fémváza maradt meg.