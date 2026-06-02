Ha van autó (elnézést, hivatalosan moped), amit nem a száguldozásra találtak ki, az a Citroën Ami. A végsebessége 45 km/óra, egy feltöltéssel alig 70 kilométert megy, de praktikus és olcsó városi közlekedési eszköz, mellyel tőlünk nyugatra viszonylag gyakran lehet látni az utcákon. Tömege fél tonna, de ha besokall vele az ember, lehet vele nagyot borulni, lásd a hírhedt monacói hajtűkanyaros bukfencet:

Ez azonban nem riasztott el egyeseket attól, hogy ilyen járgányokkal versenyezzenek. A francia Top Gear házigazdája, a korábban már több őrült autós kihívást is megvalósító Sylvain Lyve megszervezte, hogy híres francia youtuberek és netes celebek versenyezzenek egymással, összesen 9 Ami volánja mögött. A pöttöm autóknak egy pöttöm pályát, jelesül egy velodromot választott, a kerékpáros oválon pedig száz kört kellett teljesíteni a résztvevőknek.

Mondhatnánk, hogy ez gyerekjáték, de meglepő módon nem az. Egyrészt a döntött kanyarokban azért benne lehet a pakliban egy borulás is, pláne akkor, ha az ellenfelek kicsit paprikásabb hangulattal közelítenek. Nehezítő tényező még, hogy a szoftveres sebességkorlátozást kiiktatták az autókból, így azok a futamon 45 helyett 70 km/órára voltak képesek. Ez pedig magával hozta az energiamenedzselés kérdését is: noha a versenytáv csak százszor 445 méter, vagyis 44,5 km volt, a gyorsabb tempó nagyobb fogyasztással is jár.

Az őrületre egyébként még jegyeket is árultak, látványos nézőközönség előtt zajlott a megmérettetés, de az egészet a Twitchen is közvetítették, ahol már egymilliónál is többen néztek bele az Ami-futamba. A győztes egyébként 41 perc 42 másodperc alatt tette meg a versenytávot, átlagsebessége 64 km/óra volt, leggyorsabb körét pedig lepadlózva, 70-es átlagsebességgel teljesítette. Ha belenéznél a versenybe, itt megteheted, az érdemi rész 1 óra 17 perc után kezdődik.

Volt, aki ennél is nagyobb kalandra vállalkozott egy Amival: