Kellene egy jó roadster? Naná hogy mindenki a Mazda MX-5-öst említi, ha szóba kerül a hátsókerék-hajtású, kétüléses kabriók kérdésköre. Kevés alternatívája van, és ez meglátszik az árakon is.

A modern konstrukciót élvezhető vezethetőséggel és némi biztonsággal ötvöző harmadik NC generációból 4-5 millió forintért kapjuk a kínálat derékhadát, javarészt a tényleg andalgásra való 1,8 literes motorral, ritkább esetben a sperrdifivel szerelt, 160 lóerős kétliteressel.

Alternatíva? Talán a Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor, ebből bőven akad, viszont ha tényleg különlegességet akarunk, akkor van egy tuti tipp, amire garantáltan kevesen gondolnak.

Megjelenés terén kétségkívül egyedi darab, amihez kell némi bátorság, de Szoboszlai Dominiktől tudjuk, hogy a divatban semmi sem sok, tehát lehet, épp eljött az ideje egy bátor élményautónak. Egy olyan gépnek, mint a Pontiac Solstice.

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Pontiac micsoda?

Ugye? Amerikai autó, Pontiac, lelki szemeink előtt megjelenik egy 5 méteres folyami uszály, valami böhöm, bugyorgó V8-assal. A Solstice viszont egyáltalán nem ilyen.

2002-ben a Los Angeles-i Autókiállításon leplezték le a Pontiac klasszikus vonalvezetésű roadsterét, melyből akkor 41 perc alatt eladták az első 1000 darabot. A Solstice a GM Kappa platformjára épült. A modellév szerinti pályafutása 2006-tól 2010-ig tartott, de a tényleges sorozatgyártás 2005 közepén indult, és a wilmingtoni, delaware-i gyár 2009-es leállásával gyakorlatilag véget ért.

Az alap 2,4-es Ecotec szívó benzines papíron erősebb volt, mint a korabeli MX-5, de a Solstice nehezebb is volt, 7,2 másodperc alatt éri el a 100 km/órát, súlyelosztása pedig tökéletes 50:50 arányú. Érdekes, hogy európai testvére, az Opel GT itthon még ritkább, összesen egyetlen darab akad belőle eladó, az újként nem forgalmazott Solstice viszont másodpiacon megtalálta az útját Magyarországra, ebből jelenleg három darab keres új gazdát.

A szívómotoros mellett itthon is akad eladó az izgalmasabb 2 literes motorral szerelt, turbós GXP kivitelből, ami már 264 lóerőt adott le. Erős, karakteres, tuningolható, és a gyári sperrdifivel, erősebb felszereltséggel sokkal összeszedettebb csomag. Ugyanakkor a tető kezelése macerás, a csomagtér kicsi, a beltér olcsó műanyagokból épül, a kilátás rossz, a karosszériaelemek pedig egy ritka, rég megszűnt márkához tartoznak.

Tehát több téren is bátor választás egy, de az biztos, hogy 4-5 millió forintért ez egy olyan autó, amit fejvakarva néz a nagyközönség, mert csak a ChatGPT segítségével tudja beazonosítani a pontos típust.

Milyen volt vezetni ezt az autót? Az idén 25 éves Vezess ott volt az Opel változat bemutatóján: