Szombaton kénytelen volt felfüggeszteni San Franciscó-i önvezetőjármű-flottájának működését a Waymo, miután az áramszünet okozta sötétségben megzavarodtak és leálltak az utasokat szállító robotautók.

A beszámolók szerint akadtak olyan járművek, amelyek egyszerűen képtelenek voltak folytatni útjukat, és megálltak a sáv – vagy akár a kereszteződés – közepén. Ez tovább fokozta a zűrzavart a sötétbe borult város útjain, és vélhetően komoly presztízsveszteséget okozott a Waymónak és szolgáltatásának.

Elon Musk természetesen azonnal reagált a hírre, felhívva a figyelmet arra, hogy a Tesla önvezető autóit nem érintette az áramkimaradás.

Ebben lehet is valami: a robot-Teslák ugyanis kamerák és mesterséges intelligencia segítségével tájékozódnak, míg a Waymo fényérzékelőket, radarokat, kamerákat, és a felhőből letöltődő, folyamatosan frissülő térképeket alkalmaznak. Több oka is lehet az üzemzavarnak: elképzelhető, hogy az áramszünet miatt megszűnő hálózati kapcsolat tette tájékozódásképtelenné az autókat, de az is lehet, hogy a környezeti viszonyok hirtelen változása (világosból sötét) okozta a problémát.

A Waymo önvezető járművei vasárnap ismét üzembe álltak, azóta tudomásunk szerint nem ismétlődött meg a hiba.