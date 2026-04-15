Mint kiderült, a gyanú nem volt alaptalan. A férfit igazoltatták, a szonda pedig jelezte a tutit: a sofőr ittasan ment „házhoz”. Az eset nem maradt következmények nélkül, eljárás indult ellene.

A rövid kis történetnek lehetne akár humoros felütése is, itt azonban érdemes megállni egy pillanatra. Az ittas vezetés ugyanis nem játék.

a videó a hirdetés után indul

2025-ben Pest megyében 117 sérüléssel járó balesetet okoztak az ilyen állapotban lévő sofőrök. Ebből 12 halálos kimenetelű volt. Szóval ha ittál, NE vezess! Ennyire egyszerű.