A férfi még 2025 augusztusában a lakóhelyén, egy borsodi településen felszerelte a traktorára a tárcsás boronát, majd elindult a falun kívüli mezőgazdasági területre.

A tárcsás borona emelő hidraulikája hibás volt, nem lehetett felemelni a munkagéppel, a férfi ennek ellenére felhajtott egy aszfaltos belterületi útra. A munka elvégzése után, hazafelé is maga mögött húzta a leeresztett tárcsát, erőteljes hanghatásokkal.

A község aszfaltburkolata 183 méter hosszúságban megrongálódott, ezzel a férfi több mint egymilliós kárt okozott az önkormányzatnak. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

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