Azt még nem tudni, hogy pontosan mikor érkezik az új KRESZ, egyelőre csak a tervezetet láthattuk, de már így is számos részlet kiderült. Most például az Agroinform csepegtetett néhány morzsát arról, milyen új szabályok, és ezzel párhuzamosan új büntetési tételek, vonatkoznak majd a mezőgazdasági vontatókra.

A változtatások egyik fő célja, hogy rendezze a mezőgazdasági járművek és az autósok közötti régóta húzódó konfliktusokat – miközben gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teheti a közlekedést. A mezőgazdasági gépekre eddig is külön szabályok vonatkoztak, de ezeket most pontosítják és több ponton szigorítják.

A legfontosabb, hogy ezek a járművek továbbra sincsenek a klasszikus, 2,55 méteres szélességi korláthoz kötve: akár 4,5 méter szélesen is közlekedhetnek kísérőjármű nélkül. Ugyanakkor három méter felett már kötelező lesz a működő sárga villogó használata, vagyis a „látni és látszani” elv itt már nem ajánlás, hanem konkrét előírás.

Emellett a tiszta utak kérdése is előtérbe kerül

A szabály egyértelmű: a mezőgazdasági gép nem hordhat fel sarat az útra, és a rakomány szóródását is meg kell akadályozni. Az utakon megjelenő járműveknek pedig természetesen továbbra is rendelkezniük kell érvényes hatósági jelzéssel és kötelező biztosítással.

A tervezet ugyanakkor nemcsak szigorít, hanem lazít is bizonyos pontokon.

Az egyik legfontosabb változás, hogy lakott területen kívül a traktorok megengedett legnagyobb sebessége 40-ről 60 km/órára emelkedhet, ami jelentősen javíthatja a forgalom áramlását. A klasszikus lassú járműveknél és kerti gépeknél viszont maradna a 25 km/órás limit.

Az autósok számára talán még érdekesebb, hogy a lassú mezőgazdasági járművek előzésekor – ha az biztonságosan végrehajtható – átléphetővé válhat a záróvonal. Ez komoly könnyítés lehet a mindennapokban, különösen a hosszabb országúti szakaszokon. Cserébe viszont a mezőgazdasági járműveknek kötelező lesz jobbra húzódniuk, aktívan segítve a mögöttük feltorlódó forgalmat.

A legkeményebb rész a sárfelhordás elleni fellépés

Az új tervezet szerint szilárd burkolatú útra hajtás előtt nemcsak a kerekeket, hanem a jármű teljes vázát és a munkagépeket is meg kell tisztítani. Ha ez nem történik meg maradéktalanul, kötelező lesz mindkét irányból figyelmeztető táblákat kihelyezni.

És itt jön a lényeg: a mulasztásnak már konkrét ára lesz.