A mezőgazdasági járművekkel kapcsolatos balesetek az év minden hónapjában előfordultak, a számuk leginkább március-áprilisban, a július-augusztusi időszakban és októberben magasabb. Ennek nyilvánvaló oka van.

A tavaszi munkálatok megkezdésével a mezőgazdasági gépek ismét nagy számban jelennek meg a közutakon. Ugyanakkor a téli hónapok után az autósok gyakran elfeledkeznek a lassabb járművek sajátosságairól – figyelmeztet az Agroinform.

„A közúti találkozásoknál a két legfőbb kockázati tényező a sebességkülönbség és a szokatlan méret” – hangsúlyozza Bolyki Bence, az Agroinform.hu ügyvezetője. – „A lassú haladás ráfutásos baleseteket idézhet elő, a feltorlódó kocsisor pedig gyakran szül meggondolatlan előzéseket. Emellett ezek a járművek gyakran túlméretesek, kiálló részekkel rendelkeznek, amihez az autósok szeme nincsen hozzászokva.”

Jó tudni, hogy a mezőgazdasági gépekre speciális előírások vonatkoznak. Például nem köti őket a 2,55 méteres korlát; 4,5 méterig kísérőjármű nélkül is közlekedhetnek. Ugyanakkor az is fontos, hogy a gépek nem hordhatnak fel sarat az útra, és kötelesek megakadályozni a rakomány szóródását is.