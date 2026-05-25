Az uniós tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük saját nemzeti hatáskörükbe azokat az új rendelkezéseket, amelyeket az Európai Unió a 2025/2205-ös irányelvben rögzített – szúrta ki a cseh Autozive.cz portál. Mindez több nagy újítást is eredményezhet az autóvezetők életében.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a jövőben a B‑kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők akár 4,25 tonnás járműveket is vezethetnek, ha a többletsúlyt az alternatív hajtásrendszer okozza. Jelenleg ezeket a járműveket csak 3,5 tonnás össztömegig lehet B kategóriával vezetni. A kiterjesztés kizárólag az alternatív hajtású áruszállítókra – például CNG‑, plug‑in hibrid, elektromos vagy üzemanyagcellás járművekre – vonatkozik.

A tagállamok emellett kiegészítő képzés, vagy gyakorlati vizsga után megadhatják a jogosultságot a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőknek a 3,5 tonna össztömeget meghaladó, de a 4,25 tonnánál nem nehezebb lakóautók, valamint a maximum 5 tonnás pótkocsik vonatása esetén. Erről azonban nemzeti hatáskör keretében dönthetnének, vagyis mindez közel sem automatikus.

Az új uniós rendelkezések elhozhatják a digitális jogosítványt is, ami nem egyenlő a kártya fényképének okostelefonon történő tárolásáról. Sokkal inkább egy, digitális pénztárcában tárol mobil vezetői engedélyről van szó. Vagyis a digitális jogosítvány lényegében az ISO/IEC 18013‑5 szabványnak megfelelő, kriptográfiailag ellenőrizhető digitális attribútum. Előnye, hogy az egész EU‑ban olvasható, akár egy közúti ellenőrzésnél, vagy egy repülőtéri autókölcsönzőnél. A fizikai jogosítvány ugyanakkor nem szűnik meg, mivel az uniós állampolgárok továbbra is igényelhetnek műanyagból készült jogosítványt. Az alapértelmezett formátum ugyanakkor a digitális lesz.

Szintén változhatnak az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok szabályai. Az uniós irányelv lehetővé teszi, hogy a tagállamok 65 év felett lerövidítsék a vezetői engedély érvényességi idejét, és gyakoribb egészségügyi vizsgálatot írjanak elő. A jogosítvány megújításakor előírhatnak hagyományos orvosi vizsgálatot vagy más ellenőrzési eljárást is, ugyanakkor dönthetnek úgy is, hogy fenntartják a jelenlegi rendszert, amennyiben az megfelel az uniós minimumkövetelményeknek.

Az irányelv része a kölcsönös vezetési tilalmak elismeréséről szóló rendelkezés is. Vagyis, ha valakinek egy uniós tagországban bevonják a jogosítványát, akkor az a büntetés minden tagállamban hatályos lesz.