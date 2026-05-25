A LEGO Speed Champions sorozat egy újabb klasszikussal bővül: érkezik az első generációs BMW M3, az ikonikus E30-as. A készlettel abból az apropóból álltak elő, hogy a BMW M3 E30-as idén ünnepli negyvenedik születésnapját.

Az újdonságon a két vállalat tervezőcsapata közösen dolgozott. A munka minden részletre kiterjedt, ennek köszönhetően a játékautó szinte minden részletében hű az eredeti sportautóhoz.

A BMW M3 első generációjának jellegzetes stílusjegyei egytől egyig visszaköszönnek, így a „vese alakú” hűtőrácsok, a hátsó légterelő szárny és a kör alakú első fényszórók is. A 17 centiméter hosszú és 7 centiméter széles modell 358 darabból áll. Vagyis könnyedén elfér akár egy polcon is. Az összképet a BMW M pólót viselő pilótafigura és a gumikerekek teszik teljessé.

A modell augusztus elsején érkezik a LEGO boltokba és a BMW márkakereskedésekbe. Ezzel egy időben Berlinben közönségtalálkozót is tartanak. Az eseményen a rajongók teljes életnagyságban csodálhatják meg az összerakható modell mintájára díszített, egyedi BMW M3 E30 showautót is.

Nem ez az első LEGO építőkockákból készülő BMW. Korábban egy M1-es sportautó tervével állt elő egy Tomodell nevű, LEGO Ideas felhasználó. Az ugyancsak rendkívül vagány megjelenéssel büszkélkedhetett.