Súlyos rosszulléthez riasztották a mentőket vasárnap délután Csepelen, az Orgonás utcai megállóhoz – írta a Mr. Gabee nevű Facebook‑oldal. Információik szerint egy idősebb utas a 148-as buszra felszállva lett rosszul.

Az eset a PDN‑609 rendszámú MAN Lion’s City A21 típusú autóbuszon történt, amelyet a BKK alvállalkozója, az ArrivaBus üzemeltet. Az oldal információi szerint az utas a rosszullét következtében hátraesett és beütötte a fejét. A beszámolók szerint egy 13 éves fiú azonnal megkezdte az elsősegélynyújtást, de az utas életét már nem sikerült megmenteni. A halálhírt több helyi lakos is megerősítette a poszt alatt olvasható hozzászólásokban.

A helyszínelés idejére a Szent István út és az Orgonás utca környékén kisebb torlódás alakult ki.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a BKK-t és az OMSZ-t is; amint válaszuk megérkezik, frissítjük cikkünket.

