Közel 100 juh legelészik a Volkswagen Września városában találhatógyárának napelemparkjában. Az állatok a klasszikus, emberek által végzett fűnyírást váltották fel, és több mint 31 ezer napelem alatt tartják rendben a területet.

A farm területén legelésző juhok természetes módon tartják kordában a növényzetet, miközben kiélvezik a napelemes rendszer nyújtotta árnyékot és védelmet.

A zöldenergia-termelést a biodiverzitás védelmével ötvöző projekt egyúttal a helyi egyetem kutatóinak is témát szolgáltat, akik az úgynevezett agrovoltaika (a mezőgazdaság és a napenergia termelésének kettőse) állatjólétre és a teljes ökoszisztémára gyakorolt hatását elemzik.

A kutatások kiterjednek többek között a legelő minőségére, a farm különböző zónáinak mikroklímájára, a talaj tulajdonságaira és az állatok kényelmére is. A fő cél, hogy pontosabban megértsék: hogyan lehet a leghatékonyabban összekapcsolni a megújuló energia termelését a mezőgazdasági területhasználattal.

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A maga nemében ez egy tekintélyes méretű telep: több mint 31 ezer panel mintegy 27 hektáron terül el, a rendszer összteljesítménye pedig eléri a 18,3 MW-ot. Napos időben ez a kapacitás az üzem teljes áramellátását képes biztosítani, éves szinten pedig a gyár energiaszükségletének nagyjából 25 százalékát fedezi.

Természetes legeltetés gépi fűnyírás helyett

“A napelempark ma már nemcsak zöldenergiát termel. Olyan hellyé is vált, ahol támogatjuk a biológiai sokféleséget, a helyi mezőgazdaságot és a tudományos ismeretek bővítését. A juhok legeltetése ékes bizonyítéka annak, hogy a modern ipar képes harmonikusan együttműködni a természettel” – mondja Marzena Pillich-Grońska, a Volkswagen üzemének igazgatója.

A nyáj április végén érkezett a farmra, és egészen őszig ott marad, folyamatos tenyésztői felügyelet mellett.

Máshol is alkalmaznak állati munkaerőt

A Toyota nyugat-virginiai motorgyára mellett például juhnyáj legeli a napelemek alatti füvet, a Volkswagen pedig nemcsak Poznańban, hanem korábban a chattanoogai üzem napelemparkjánál is bevetett birkákat. Sőt, helyszíni tapasztalataink szerint Debrecenben a BMW is birkákkal tartja rendben a napelemparkok füves területeit.

A méheknél még hosszabb a névsor: a Lamborghini Sant’Agata Bolognesében a gyár környezetének állapotát figyeli velük, a mézet pedig a dolgozók kapják meg karácsonyra. A Porsche Lipcsében, a Bentley Crewe-ban, a Rolls-Royce Goodwoodban, a BMW pedig több német telephelyén ad helyet méhcsaládoknak.