A gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon az előfordulásuk gyakori – figyelmeztetett az Országos Balesetmegelőzési Bizottság.

A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom. Előzni csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva.

Mezőgazdasági járművel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a KRESZ nem tiltja. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek maximum 25 km/órás, mezőgazdasági vontatók legfeljebb 40 km/órás sebességgel haladhatnak.

A jelzőfényeknek nem szabad takarásban lenniük, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Mivel a forgalmat figyelmeztető kísérőjármű használata csak több mint 4,5 méter széles gép esetén szükséges, így az autóvezetőknek fel kell készülniük rá, hogy a mezőgazdasági járművek váratlanul is felbukkanhatnak az utakon.