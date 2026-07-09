A rendőrök azt ellenőrizték, hogyan közelítik meg az autósok a XIII. kerület egyik forgalmas gyalogátkelőjét. A rendőrök a Szegedi út – Jász utca kereszteződésénél álltak lesben, nem is hiába.

35 perc alatt három sofőr is szabálysértést követett el a számukra is jól látható rendőrautó jelenléte ellenére. Mindhárman 32 500 forint helyszíni bírságot és hat büntetőpontot kaptak.

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A videón látható utolsó autós azzal próbálta menteni magát, hogy azért ment át a gyalogos előtt, mert bizonytalan volt. A felvételen ugyanakkor a rendőrök szerint az látszik, hogy a gyalogos már lelépett a zebrára, majd megtorpant. Mindez inkább arra utal, hogy felismerte: az autós nem fog elsőbbséget adni neki.

A gyalogosnak mindig elsőbbsége van a zebrán. Világos szabálynak tűnik, ám sokszor a helyzet nem ilyen egyszerű: