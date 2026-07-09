Remegő forróság, fojtogató levegő és gyöngyöző homlok…a nyári kánikula nemcsak az utastérben teszi próbára az idegeinket, hanem az autónkat, sőt, az aszfalttal közvetlen kapcsolatot tartó abroncsainkat is kíméletlenül gyötri.

A biztonságra mindig nagy figyelmet fordító Német Autóklub, az ADAC hívja fel a figyelmet a kockázatokra.

Álló helyzetben az autó és az abroncsok a 35-38 fokos hőséget is gond nélkül elviselik – éppen ezért teljesen felesleges kartonpapírral vagy ponyvával takargatni a kerekeket a parkolóban.

A menetközben tapasztalható fizikai igénybevétel azonban egészen más tészta. A tűző napon az aszfalt hőmérséklete elképesztő magasságokba, akár 60 fokig is felhevülhet.

Ha ehhez hozzávesszük a nagy sebességű haladás (például autópályázás) során fellépő súrlódási hőt, máris látható, hogy a gumiknak extrém hőterhelést kell elviselniük. Ilyenkor megeshet, hogy a futófelület egyes részei leválnak, a legrosszabb forgatókönyv esetén pedig az egész futófelület leszakadhat, aminek egyenes következménye az életveszélyes durrdefekt.

Ha az előírtnál alacsonyabb a guminyomás, megnő az abroncs felfekvési felülete a forró burkolaton – magyarul a gumi sokkal gyorsabban és intenzívebben melegszik. Ilyen extrém peremfeltételek mellett nem ritka, hogy a gumiabroncs belső hőmérséklete a 100 fokot is átlépi.

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Az első és legfontosabb alapszabály tehát: nyáron is rendszeresen ellenőrizzük a guminyomást, és ha kell, korrigáljuk az értéket! A gyártói értékeket a kezelési kézikönyvben, az üzemanyagtöltő nyílás fedelének belső oldalán, vagy a B-oszlopon található. Aranyszabály, hogy a gyári ajánlást 0,2 barral túllépni sosem hiba – a nyári melegben meg pláne nem, hiszen ezzel csökkentjük a gördülési ellenállást és a hőtermelést.

Aki meg akarja spórolni a tavaszi átszerelést, és a téli abroncsokkal vág neki a kánikulának, az orosz rulettet játszik. A téli gumik keveréke jóval lágyabb, így a forró aszfalton szó szerint elkenődnek, míg a keményebb keverékű nyári gumikat kifejezetten erre a magas hőmérsékleti tartományra optimalizálták.

A szezonális csere mellett szóló további érvek:

A téli gumi nyáron drasztikusan gyorsabban kopik.

Jelentősen megnöveli az autó üzemanyag-fogyasztását.

Kritikus mértékben megnöveli a fékutat.

Végül ne feledkezzünk meg a profilmélység kérdéséről sem. Bár a törvényi minimum a nyári gumik esetében 1,6 milliméter, a független tesztek egyértelműen bizonyítják, hogy vizes úton a tapadás már 3 milliméter alatt is radikálisan romlik. Ráadásul a lekopott, vékonyabb futófelületű abroncs lényegesen érzékenyebb a nyári hőség okozta hőterhelésre.

Mindig tartsuk észben: ez a négy tenyérnyi tapadási felület az egyetlen kapcsolat az autónk és az út között.