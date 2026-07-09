Több bejelentés érkezett a rendőrségre július 8-án délután arról, hogy az M7-es Letenye felé vezető oldalán, egy felüljáróról kövekkel dobálják a járműveket. Az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott, amely megrepedt.

Az autópálya-alosztály és a letenyei rendőrőrs munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján azonosították, és fél órán belül Letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket.

A nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt indított eljárást a fiatalokkal szemben.