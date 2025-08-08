„Érdeklődni szeretnék, hogy ki téríti meg az autómosóban keletkezett kárunkat?” – ezzel a kérdéssel kereste meg pár napja egy olvasónk a Vezesst. A mostanihoz hasonlóan forró napon vitte el lakhelye benzinkútjára az autóját, „ahol a mosás után a szélvédő tétjétől kiindulva egy körülbelül 50 centiméteres repedés lett a szélvédőn.

Kuka a szélvédő, legalábbis a műszakin így biztos nem megy át” – meséli olvasónk, aki az eset után jegyzőkönyvet vetetett fel. Küldött pár fotót is a sérülésről.

A benzinkút szerint nem ők a hibásak

A sérülés és a jegyzőkönyv felvételének napja után türelmesen várt olvasónk, majd egyszer csak hívták a benzinkútról. „Szerintük az autómosó jól működik és más autóban nem tett kárt. Azt mondták, hogy a szakértőjük a fotók és videó alapján megállapította, hogy lehetett egy apró repedés a szélvédőben, és a hő sokk miatt repedt meg. Így elutasítják a szélvédő cseréjét, illetve a kifizetését. Nem tudom, hogyan állapíthatták meg azt, hogy volt korábban repedés, ami nem igaz, nem volt.”

Olvasónk korábban is járt már ebben a mosóban (nem biztos, hogy ugyanilyen forróságban), és a gép akkor nem tett benne kárt, most viszont sorolja a kérdéseit. Ha „hő sokk” érte a szélvédőt, vagy bármilyen más fizikai hatás, azért nem az üzemeltető a felelős? Mondjuk, ha hideg vizet enged a forró szélvédőre? Vagy ha esetleg kavicsot dobott az üvegre a kefe? Vagy ha más problémája volt a gépnek?

„A tény az, hogy ép szélvédőjű autó ment be a mosóba és törött szélvédővel távozott. Tehát valamilyen hatás érte a szélvédőt, mert különben még mindig ép lenne” – állítja határozottan olvasónk, aki szeretné megtudni, hogy jogos-e a benzinkút elutasító magatartása. Valamint kíváncsi rá, hogy neki milyen eszközei lehetnek a kára megtéríttetésére.

Drága mulatság lett a szélvédőcsere Jelentősen megemelkedett az autók karosszériaelemeinek, és különféle alkatrészeinek az ára az elmúlt öt évben, nyilatkozta lapunknak nemrég Márton Balázs. A Magyarországon évente 70-80 ezer sérült autót megvizsgáló DEKRA Expert vezetője első konkrét példáként éppen a szélvédőcserét említette konkrét összegekkel. „A szélvédőcseréknek nagyon megemelkedett a költsége, egy-egy átlagos autónál jellemzően 300-400 ezer forint is lehet, a drágább személyautóknál pedig 700-800 ezer forint is.” Ez a terület tipikus példája a szervizek munkadíjnövekedésének, ugyanis az elmúlt öt-nyolc esztendőben széles körben elterjedt vészfékasszisztensek, ilyen-olyan kamerák és érzékelők jelentős részét a szélvédő tetejére, középre, belülre helyezik a gyártók. Egy szélvédőcsere emiatt manapság sok esetben ezen érzékelők kalibárálása is, nem csak egy szimpla üvegcsere.

Nem biztos, hogy tudtad, de az autómosás szerződés közted és a benzinkút között

„Ahhoz mérten, hogy hány autómosás történik az országban egy átlagos napon, szerencsére az ott keletkezett károk számszerűségükben nem jelentősek. Ez azonban semmiképpen nem vigasz annak az autósnak, aki törött szélvédővel, letört tükörrel vagy sérült fényezéssel jön ki a habok közül, mert neki bizony nem kicsit szükséges a zsebébe nyúlnia a javítás érdekében” – kezdi válaszát Gombolai Éva.

A LegitiMo Jogvédelmi Biztosító jogi igazgatója szerint az autós és a mosó között szerződés jön létre a jármű tisztításakor, amiben arra vállal kötelezettséget a szolgáltató, hogy az autó egy adott technológiai folyamat eredményeképpen megtisztul. „Nagyon változatos, hogy ezt a mosók szerződési feltételei tartalmazzák-e, és amennyiben igen, milyen részletességgel. A szerződést teljesíteni kell mindkét félnek: mi kiválasztjuk a programot, kifizetjük a szolgáltatást, a gép pedig elvégzi a megfizetett ellenérték fejében vállalt lépéseket.”

Gombolai Éva szerint reklamáció tárgya lehet, ha maga a folyamat nem elég hatékony, ha nem éri el az elvárható szintet. Ehhez képest külön jogi kategória, ha a folyamat során kár keletkezik a járműben. Ebben az esetben a szerződésszegéssel okozott károk szabályai szerint kell vizsgálni a lehetőségeket. Mint a legtöbb jogi esetben, úgy itt is az a lényeges, hogy tisztában legyünk vele, kinek mit kell bizonyítania a sikerhez.

„Az autómosónak elég nehéz helyzete van”

A jelen esetben az autós, mint károsult köteles bizonyítania, hogy őt az autómosás során érte kár, és annak a mértékét is. Amennyiben ez megvan, a mosó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha három együttes feltételt bizonyít:

1. Mentesül a mosó, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta. Ez egy izgalmas kérdés minden ilyen esetben Gombolai Éva szerint, mert sok esetben úgy értelmezik, hogy minden az ellenőrzési körön kívül esik, amiről a vállalkozás nem tehet. Extrém példa, ha egy külső, harmadik fél berohan a mosóba, és ott randalírozik. Ugyanakkor még ebben az esetben is kérdéses, hogy ennek megakadályozására a vállalkozás tett-e lépéseket. A bírói gyakorlat és a jogi szakirodalom sok konkrétummal kapcsolatban tisztázza ezt a kérdéskört, hogy mi tartozik ide, és mi az, ami nem, de az élethelyzetek ezerszínűsége miatt erre nincs egy egyértelmű, zárt felsorolás, azt mindig egyedileg kell vizsgálni.

2. A mosónak a mentesüléshez azt is bizonyítania kell azon felül, hogy a károkozó körülmény az ellenőrzési körén kívül esett, hogy az a szerződéskötés időpontjában nem volt előre látható. A gyakorlatban ezen feltételt ugyancsak egyedileg kell vizsgálni: a mosó működtetője, mint ezzel a tevékenységgel foglalkozó vállalkozás számára kell előre nem látható körülménynek lennie, tehát nem egy laikus hozzáállása a mérce.

3. Végül a mentesüléshez szükséges, hogy bizonyítsa a vállalkozás azt is, hogy nem volt elvárható az autómosótól, hogy ezt a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Mindez így eléggé jogásznyelvnek tűnik, de ha az autós kárát nem téríti meg a károkozó, és a jármű tulajdonosa márpedig ragaszkodik a kártérítéshez (miért ne tenné?), akkor a jog dönti el a több százezer forint sorsát, amennyibe egy átlagos szélvédőcsere kerül. Vagy még magasabb összeg sorsát, ha mondjuk végig húzza a karosszériát a gép.

Hétköznapi nyelvezetre lefordítva a lényeg, hogy megtette-e a mosó a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ne következzen be kár, eleget tett-e a karbantartási, ellenőrzési kötelezettségének, illetve milyen tartalmú tájékoztatást adott a szolgáltatás igénybevétele előtt, és az elég egyértelmű volt-e.

„Fentiek alapján látható, hogy egy jól dokumentált kár esetén az autómosónak elég nehéz helyzete van, ugyanakkor természetesen nem lehetetlen, hogy felelősségi körén kívül essen a kár keletkezése” – állítja a LegitiMo jogi igazgatója.

Mit jelent az, hogy jól dokumentált?

Nagyon fontos, hogy vetessünk fel jegyzőkönyvet a helyszínen, készüljenek fényképek, rögzítsük a tanúk elérhetőségét. Ezek hiányában a későbbi igényérvényesítés komoly kihívást jelent. Felejtsük el a kárbejelentést, ha mi nem úgy jártunk el, ahogyan kellett volna, így nem megfelelő módon, vagy nem megfelelő állapotban vittük be a járművet a mosóba.

Gombolai Éva szerint a legkevésbé sem egyedi a benzinkút védekezése az olvasónk ügyében, sőt. „Gyakori álláspont ilyen esetben az, hogy az autós bizonyítsa, nem volt előtte sérült a jármű. Ezzel szemben én határozottan úgy tartom, hogy azt, hogy a jármű előtte sérült volt, a mosónak kell tudnia bizonyítania a mentesülés körében.”

Ebben a konkrét esetben történt jegyzőkönyvfelvétel, a mosó mégis ragaszkodik az igazához. Az autós jogi igényérvényesítésének első lépése a felszólítólevél, amennyiben ez eredménytelen, úgy Békéltető Testület vagy fizetési meghagyásos eljárás a következő lépés. Ezek eredménytelensége esetén következhet a per.

Sajnos nekem nincs pénzem ügyvédre, aki majd levelet ír és képvisel

Erre mondják azt a biztosítók, hogy tessék cascót kötni, az majd fizet. Magyarországon kimondottan alacsony a casco-biztosítások aránya, így ez tömegek számára nem igénybevehető segítség. Másrészt mi is megírtunk már számos konkrét ügyet (például itt és itt), amelyekben kívülről nézve elég egyértelműnek tűnt a kártérítési kötelezettség, ám a biztosítók egyszerűen nem voltak hajlandók fizetni az autósoknak. Volt azért példa csodára is.

Van egy ennél biztosabbnak tűnő megoldás, ami nálunk meglehetősen kevesen ismernek, ez a jogvédelmi biztosítás. Ilyen alkatrészárak mellett egy-egy aprócska kár is több százezernyi forint lehet (nem is beszélve az átvert autóvásárlók sztorijaiban szereplő milliókról), amelyeknél a kár összegével akár azonos méretű lehet az ügyvédi költség is. Sokan akkor szokták feladni a jogos káruk megtérítése irányába tett lépéseket, amikor kiderül, hogy mennyit kellene fitzetniük az ügyvédnek. Inkább hagyják az egészet.

A kár pillanatában meglévő jogvédelmi biztosítással (ami pár ezer forintos havidíjával jóval olcsóbb a cascónál) azonban az első felszólító levéltől a teljes jogi képviseleten át az eljárás fedezetéig minden az autós segítségére van.