„Amikor az első autó, ha jól emlékszem, egy A6-os Audi megkezdte a kanyarodást mellém, nagy ívben én is elkezdtem kigurulni a Bécsi útra. Jobbról semmi nem jött, balról éppen az én utcámba kanyarodott mindkét autó, szabad volt az út” – emlékszik vissza Balázs, majd így folytatja. „Brutális csattanás jött, belém vágódott balról egy autó, ami az én sávomban száguldott előre, szemben neki a forgalommal. Kicsapódott a légzsákom, a por a szemembe ment. Raliztam korábban, van reflexem, de moccanni sem tudtam, olyan hirtelen ott termett.”

Balról neki, a záróvonalat átlépve előzte a két lassuló autót Géza, nevezzük így. Őt is meglephette a Passat, mert Balázs szerint féknyomot nem találtak a rendőrök.

Balázs kipattant, és egyből a kisautó vezetőjéhez ugrott, akitől csak annyit kérdezett, hogy jól van-e. A válasz az volt, hogy nagyjából igen, bár az öv megrántotta a testét. „Annyit mondott még, hogy ne haragudjak.”

A baleset letépte a Passat orrát, amelyet innentől kezdve mozdítani sem lehetett. Balázs persze nem is akarta, amíg ki nem érnek a helyszínelők, annak ellenére, hogy a kora esti csúcs idején pillanatok alatt hatalmas torlódást és káoszt okozott a két sérült jármű a rendkívül forgalmas Bécsi úton. Leginkább a BKV-buszok sofőrei tették volna gyorsan szabaddá az utat, ám a Gézához kiérkező mentők, majd a III. kerületi járőrök után végül megérkező helyszínelő rendőrnő Balázs szerint gyorsan lenyugtatta az önjelölt dugóhúzókat: minden marad úgy, ahogy van, senki nem nyúl semmihez.

„Végtelenül rutinosnak, profinak, és magabiztosnak tűnt, bár még nem volt szerencsém ilyet közelről végignézni. Vagy másfél órán keresztül rajzolgatott az útra, méricskélt, fotózott, és jegyzetelt” – mondja Balázs, aki – ezt eddig nem említettük – nem sérült meg, a légzsák sem ütötte meg komolyan.

Este 7 után szabadult fel az út, ekkor került trélerre a kisautó, Balázsé olyan 9 körül, akkorra ért oda a cimborája vidékről. „Miután megnyugodtunk kicsit az ütközés után, névjegykártyát cseréltünk. Este 10-kor még felhívtam megkérdezni, hogy van, azt mondta, úgy tűnik, rendben, de másnap elmegy azért a saját orvosához is.”

„Minden kétséget kizáróan megállapítást nyert…”

Elindult a rendőrségi vizsgálat, az autók ügyintézését pedig a biztosítók vették kézbe. A VW vidékre került, egy kasztnisnál nézte meg a Generali kárszakértője, aki szerint „meg kell majd várni a jogerős rendőrségi Határozatot, ami abban lesz leírva, az a szent”. Addig is arról döntött a biztosító, hogy gazdaságosan nem javítható a Passat, a kár 1,7 millió forint, a roncs értéke 700 ezer.

A kártérítés kulcsának számító Határozat végül augusztus 4-i dátummal készült el, Balázs szeptember elején kapta kézhez.

Megmutatta, megnéztük, a 3 oldalas dokumentum legfontosabb mondata így szól: „A rendelkezésre álló adatok alapján minden kétséget kizáróan megállapítást nyert T. Géza (mint mondtuk, kitalált név) felelőssége a baleset okozását illetően, mivel haladása során záróvonal átlépésével, előzéssel haladt be a kereszteződésbe, amely miatt saját tekintetében személyi sérüléssel, és a részes gépjárművek vonatkozásában anyagi kárral járó közúti közlekedési balesetet okozott.”

A baleset részletes ismertetése mellett (amiben szerepel, hogy Balázs meg is állt a táblánál) leírja a rendőrségi dokumentum T. Géza büntetését, ami a makulátlan közlekedési múltja miatt figyelmeztetés, de ez Balázs szempontjából mellékes. Ő megörült a felelősség egyértelmű tisztázásának, elutazott nyaralni, azt gondolta, mire hazaér, talán be is fut a kártérítés összege a baleset okozójának biztosítójától. Végre megint lesz autója.

„Társaságunk jogosult önállóan döntést hozni…”

Egészen más érkezett postán. A biztosító szeptember 13-án kelt egyoldalas Tájékoztatása azzal indít, hogy a kgfb-t szabályozó törvény szerint a megalapozott kárigények kielégítése mellett vizsgálhatják a felelősség kérdését is. A tisztességes emberek felől nézve ez rendben is van, bizonyára akadnak ügyeskedők, akiket le kell fülelni, de ebben a történetben ugye létezik egy alapos rendőrségi vizsgálat, amelynek eredménye feketén-fehéren kimondja, hogy ki a baleset okozója, ki a felelős az anyagi kárért.

Ennek ellenére gyorsan elkezdett remegni a papír Balázs kezében. „A kárügyben megküldött rendőrségi Határozatot köszönettel megkaptuk. Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Határozatban foglaltaktól függetlenül társaságunk jogosult önállóan döntést hozni a jogalapot illetően.”

Röviden összefoglalva az ez utániakat, azt írja a biztosító, hogy bár nem vitatja ügyfele záróvonal-átlépését, ám a balesetet az okozta, hogy Balázs nem adott elsőbbséget a kisautónak. Mint idéztük az imént, a rendőrség szerint éppen ellenkezőleg történt, a Generali ügyfele okozta a balesetet.

„A fentiek alapján a bejelentett kárügyében kártérítési összeg kifizetésére nem látunk lehetőséget…” – így a biztosító levelének legfontosabb mondata.

Aztán rögzítik, hogy a Passat káridőponti értéke 2,4 millió forint, a maradványértéke 700 ezer, végül „kérik a fentiek elfogadását, és szíves tudomásul vételét”. Pont. Aláírások és dátum.

Balázs vár az igazára

A döbbenet után Balázs gyorsan ügyvédhez fordult, beszélt egy volt biztosítóssal, megkeresett minket, magyarán nem hagyja annyiban, hogy más hibája miatt 1,7 milliós kára keletkezzen. Felháborító igazságtalanságnak érzi a biztosító döntését.

Első lépésben panaszt küldött a biztosítónak, amiben csalódottságáról ír. Ő maga évtizede megtakarítást fizet éppen a Generalinak, a lakásbiztosítása is náluk van, édesanyja lakásbiztosítása is, sőt, a nagymamájáé is. A rendőrségi Határozatra hivatkozva kéri a biztosítót döntése felülvizsgálatára, de azt is leírta nekik, hogy ügyvédhez, sajtóhoz fordul.

Itt tart az ügy. Balázs másfél hete várja a biztosító válaszát.