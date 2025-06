„A feleségem beteg macskájával autóztunk orvoshoz” – így kezdi mesélni Gábor (nevezzük így a főszereplőt) annak a közel másfél évnek a történetét, amely egy közlekedési balesettel kezdődött 2024. február 8-án Budapest X. kerületében

A Jászberényi út duplasávos részén autózott a házaspár a délutáni csúcsban, amikor az araszolgatás közben megszűnt a külső sávjuk egy buszmegálló miatt. A férfi kirakta az indexet, szeretett volna besorolni a belsőbe. Elment a balján egy autó, nem engedte be őket. Elment a második is a belső sávban, az sem engedte be őket, Gábor persze próbálta közelebb és közelebb engedni a Skoda Octavia orrát, hátha besorolhat. A harmadik autó sem engedte be őket, de itt már konfliktusba fordult a cipzár elv negligálása.

Benne lesz a cipzárelv az új KRESZ-ben A cikkben leírt esettől eltekintve talán nem csak szubjektív, személyes tapasztalat, de Budapesten mintha egyre több autós alkalmazná udvariasan a cipzárelvet. Május elején került a kormány elé a leendő új KRESZ tervezete, amely egy tavalyi sajtótájékoztató szerint hivatalosan is rögzíti ezt, vagyis szabály lesz a cipzárelv alkalmazása.

A későbbi vádirat szerint a Gáborék mögül érkező autó vezetője (egy Skoda Roomster) sem engedte be őket, viszont mivel neki már a belső sáv bal széléhez kellett húzódnia az Octavia jobbról érkező orra miatt, mellettük gurulva „lelassított és kézjelekkel, valamint hangkürttel fejezte ki a (…) nemtetszését” – így a rendkívül udvarias és hivatalos megfogalmazás. A vádiratban ugyan nem szerepel, hogy a macska miatt aggódó feleség is része volt az összeszólalkozásnak, ám Gábor elismeri. „A sofőr mutogatta a középső ujját, káromkodott, a feleségem is ideges volt a macska miatt, odaszólt nekik többször, én csak jeleztem, hogy haladjunk. Orvoshoz siettünk” – mondja a férfi, aki akkor egy mára másfél évesre duzzadt harcba csöppent.

„Hirtelen állóra fékezte a járművét”

Végül besoroltak a Roomster mögé, ekkor Gábor többször egymás után rávillantott a korábban mutogató és őket szidalmazó férfira. Ekkor még egymás mögött állt a két Skoda, majd elindultak, kezdett lendületet venni az addig araszolgató sor. A későbbi vádirat így foglalja össze az ezután történteket, az alábbi képet a dokumentumból vágtuk ki, hogy a hivatalos megfogalmazás alapján világos legyen a lényeg.

Csak, hogy világos legyen: a Roomster vezetője a vádlott az anonimizált dokumentumrészletben. Az ütközés után mindketten kiszálltak a kocsiból, ismét szóváltás következett, de Gábor elmondása szerint olyan durván kiabált és káromkodott vele az előtte fékező Roomster vezetője, hogy ő visszaült a felesége mellé, és kihívta a rendőröket.

Erre a Roomster sofőrje is visszaült a kocsijába és elhajtott. Nagyjából tíz perc múlva – valószínűleg az ügyeletes tiszt hívása miatt – aztán jobb belátásra juthatott, mert visszatért a baleset helyszínére. A rendőr járőrpáros nagyságrendileg 45-50 perccel később érkezett meg a helyszínre.

Fontos és sokak számára az ügy ezen szakaszán perdöntőnek tűnő elemnek tűnhet, hogy az Octaviában elöl is, és hátul is kamera működött. „A kameráim felvettek mindent” – szögezi le Gábor, így bár rendkívül stresszes volt az a délután a Jászberényi úton, az utána következő hetekben – amennyire lehet ilyen helyzetben -, nyugodtan ment be a rendőrségre, és kártérítési kételyek nélkül várta a törött autója biztosítási ügyintézését.

„Lesöpörték a bizonyítékokat az asztalról”

Gábor netes keresései és számításai szerint gyári alkatrészekkel, plusz a fényezéssel bőven meghaladhatja az egymillió forintot is az autója helyreállítási költsége. Mikor erről beszél, többször hangsúlyozza, hogy rendkívül megkímélt és szép állapotú volt a baleset előtt az Octaviájuk. Hosszú évek óta vigyázott rá.

Az ügy innen két szálon kezdett futni. Egyrészt a rendőrségen, ahol kihallgatták őt, majd az összes adat begyűjtése után átkerült a történet a VI. és VII. Kerületi Ügyészségre, amely 2025. április 30-i dátummal megvádolta a Roomster vezetőjét „közúti veszélyeztetés büntette és más bűncselekmények miatt”. A vádirat innentől átkerült a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Ott van most is.

A másik szál a biztosítói: közel 16 hónnappal a baleset után Gábor egy fillért sem kapott a biztosítótól. „A biztosító azóta sem ismeri el a kár jogalapját. Sem a közel 300 oldalas nyomozati anyag, sem a vádemelés ténye nem volt számukra elegendő bizonyíték” – mondja ma a károsult, aki természetesen az autója fedélzeti kameráinak a videófelvételeit a rendőrség mellett a biztosítónak is megküldte, szerinte kézzelfogható bizonyíték a felelős személyére. „A rendőrséget és az ügyészéget meggyőzte a felvétel az elmúlt egy esztendőben, a biztosítót nem.”

Az idő haladtával csak nem intéződött Gábor várakozásai szerint a kártérítés, hiszen nem kapott pénzt, ezért a biztosító legfelsőbb vezetésének is levelet küldött. Május 20-án már személyesen is bent járt a központjukban, öten ültek vele szemben. A biztosító jogi osztályvezetője, a vezető jogásza és vezető kárszakértők.

„Lesújtó volt a negyvenöt perces megbeszélés eredménye. Közölték, hogy még az sem lenne számukra perdöntő, ha az okozót jogerősen elítélnék a büntetőeljárásban (ami további 2-3 évet vehet igénybe). Álláspontjuk szerint kizárólag akkor ismernék el a jogalapot, ha saját ügyfelük (a károkozó) beismerő nyilatkozatot tenne – ami lássuk be, teljességgel életszerűtlen elvárás egy olyan személytől, aki ellen büntetőeljárás folyik. Minden egyéb érvemet és bizonyítékomat lesöpörték az asztalról, azzal, hogy a kárigényem nem bizonyított. Ha ez nem felel meg, pereljek” – meséli Gábor a Vezessnek.

A vádiratban 617 ezer forintos kár szerepel, Gábor ezt az összeget is vitatja, de ezt sem kapja meg egyelőre a biztosítótól. Sőt, egy fillért sem.

„Azért mentem a jogra, hogy ne lehessen kihasználni”

Közben az ügy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület előtt is folyamatban van, de ott is hónapokig tarthat a döntés. „Mindeközben feleségem, akit szintén mélyen megviselt a szándékos rongálás (hiszen nem egyszerű balesetről van szó), az eset óta rendszeres orvosi kezelésre és gyógyszerszedésre szorul, ami a biztosítót láthatóan hidegen hagyja. Változatlanul azt ismételgetik, hogy amíg az ügyfelük nem ismeri el a felelősséget, addig nem fizetnek” – mondja a sértett.

A május 20-i személyes találkozó után mintha felgyorsultak volna az események, ugyanis több levélváltás volt a felek között, de cikkünk megjelenéséig teljesen eredménytelenül. Gyakorlatilag mindkét fél a másikra mutogat: a biztosító szerint nincs jogalapja a kártérítésnek, Gábor szerint pedig elég egyértelmű és vitathatatlan állítások szerepelnek a vádiratban, ami ugye eleve azért születetett meg, mert az ügyészség szerint „szándékosan” és „hirtelen állóra fékezte” a vádlott a járművét.

Pár napja Gábor ahhoz a Dr. Boros Ügyvédi Irodához fordult jogi segítségért, amelynek névadóját ismerhetik a Vezess olvasói, számos biztosítós ügyét közzétettük már. Ezek a korábbi történetek azonban személysérüléses kártérítések voltak, itt és most nem erről van szó, ami hasonló: itt sem fizet a biztosító.

Csoda Budán Találkoztunk már korábban hasonló üggyel. A rendőrség szerint minden kétséget kizáróan a másik autós volt okolható a balesetért, a vétlen sofőrnek mégsem fizette ki először a biztosító az 1,7 millió forintos kárát. Panaszt írt, majd a Vezesshez fordult, amiből cikk született. Ezután egészen meglepő, új levelet kapott a biztosítótól.

Itt tart most az ügy, Gábor nagyon reméli, hogy közel másfél évvel az autója sérülései után végre kifizeti neki a biztosító az összeget. Azt még nem írtuk le, hogy ő éppen végzős joghallgató. Amikor megkérdezem tőle, milyen érzés leendő jogászként ilyen ügybe személyesen belesüllyedni, így válaszol: „Éppen azért mentem a jogra, hogy könnyebben boldoguljak az életben. Hogy ne lehessen kihasználni.”