Európában az évtized eleje után a szigorodó emissziós előírások miatt vált elérhetetlenné a Suzuki Jimny, a japán gyártó pedig – a legutóbbi információk szerint – nem is tervezi újjáéleszteni azt. Kár érte, mert egy kedvelhető, terepre nagyon is alkalmas négykerekű volt, ahogy azt tesztünkben megírtuk annak idején.

A Jimny többeknek is hiányzik, köztük van például Christopher Giroux is, aki immár hat éve a Ford európai részlegének vezető autótervezője. Fő munkája mellett belefér neki, hogy időnként egy-két merész koncepciót is összedobjon. Ennek keretében nyúlt hozzá a japán terepjáróhoz, amelyhez azért is kötődik, mert családjának kettő is volt belőle.

Giroux merészen kezelte a Jimnyt, a korábbiakban jellemző külső formavilágának csak nyomai fedezhetőek fel a francia dizájner koncepcióján. Méretben is jóval nagyobb a tisztán elektromos modellként megálmodott tanulmány, de a terepképességek megőrzése azért szem előtt maradt.

A megjelenés mellett a leginkább érdekes elképzelés az autó hátsó részét érinti. Giroux koncepciójában a tető hátsó része eltávolítható, így a Jimny egy csapásra platós munkagéppé alakulhat, amely akár kempingezésre is alkalmas.