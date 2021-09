Annyira kedves és mókás dolognak tűnik egy ilyen Jimny, hogy az ember már az élmény miatt is vezetni akarja. Pedig ez pont azért olyan, amilyen, mert munkára és terepre tervezték. Utóbbiban persze ott a játékfaktor is elég nagy mennyiségben, így amennyire pici autó, annyira sokoldalú is lehet.

Nagyokat bólint fékezéskor és elinduláskor, akkorákat dől fordulókban, mint egy vitorláshajó és a kormányzáshoz is legalább annyi közünk van. Egy Jimny-t vezetni nem a pihentető élményről szól, rá kell készülni a kanyarodásokra, megállásokra, elindulásokra, mert itt minden egy kicsit komótosan történik. A motor pörgős, de a 102 lótól nem szabad túl sokat várni, a Jimny nem gyors és a maximális sebessége is 145 km/h. Ennyi bőven elég is ilyen úttartásnál.

Ott van az úton, szépen egyenesen fut, de aprókat azért kell korrigálni a kormányon. Rugózása terepjárósan merev, így az úthibákat nem viseli jól, a mindennapokban ez okozhat kellemetlenséget. A váltó és valószínűleg az osztómű hangja is erős, a motoré nem kevésbé, de ez itt mind a funkcionalitás miatt annyira nem releváns. Csak ha bárki azon gondolkozik, hogy ilyennel szeretne járni, nem árt észben tartani.

Terepen nagyon ügyesen mozog, a rövid tengelytáv és pici karosszéria még a legszűkebb helyeken is lehetővé tesz akár egy megfordulást is. Vígan nyargal végig a legszűkebb csapásokon és biztosan kaptat föl sziklásabb úton is. A motor ereje miatt szükség van a felezőre komolyabb terepen, de meredekebb emelkedőn is úgy szalad fel, mintha az a legtermészetesebb dolog lenne. Ahol pedig az előzővel, akár terepgumikkal többszöri próbálkozásra tudtunk csak felmenni, ott az elektronika miatt ezzel elsőre sikerülni fog.

Terepgumikat érdemes rá venni, ha tervezhető a komolyabb használat. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkos Jimny-ket is A/T-s gumikkal használják, ezek még közúton is tudnak pont elég tapadást adni, terepen és sárban viszont össze sem hasonlítható az utcai gumikkal.

Hatodik fokozat híján, országúton és főleg autópályán sokat forog a motor és az autó légellenállása sem valami jó. Így a fogyasztása sem épp alacsony, de 8 liter alatt tartható. Könnyű vele közlekedni, parkoláskor is csak a több mint kettőt forduló volán lehet fárasztó, amúgy a szűk fordulókör miatt egyszerű vele a manőverezés. A rázkódások, hanghatások és a mozgása miatt nagyon hasonlít egy Lada Nivára a Jimnyvel való közlekedés, csak nem fáj annyira, ami egy elég jó pont.