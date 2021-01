Ha sikerül felmászni és magas küszöb mögé behuppani akkor előre remek kilátás nyílik az autóból. Közben érdemes a gatyaszárra is vetni egy pillantást, mert itt semmi nem védi a küszöböt a dzsuvától, ha az saras, akkor a nadrág is az lesz, nincs mese. Ajtaját a G Merciéhez hasonlóan bátran lehet csapkodni, bár itt a kárpitozás szerényebb vastagságú.

Méretes, sík motorháztető terül el a vezető előtt, amit csak két apró fekete támaszték szakít meg, amire a szélvédőt lehet fektetni, ha valaki így kívánna autózni. Bár 4,9 méteres hosszával nem kis autó a Wrangler, hála az őszinte, hasáb formának, a sok sík felületnek egészen jól átlátható minden sarka. Ebben segítenek a nagy, szögletes külső tükrök is, tolatáskor pedig a pótkerék közepéből kikacsintó tolatókamera mutatja meg, amit nem látni tükörből.

Poénból a belsőbe is jutott rendesen, van térképminta a minden érzékeny felületet tisztességesen elfedő gumiszőnyegen, kincset – vagy bányát – jelölő ásó és csákány jelzés, terepmintás textil zacseszba csomagolt kezelési könyv, és persze a Willys Jeep itt is feltűnik pár helyen. Kényelmes, jó oldaltartású ülések – ez terepen is fontos, nemcsak sportos autóknál, húzós kanyarokban – könnyen takarítható felületek borítanak mindent, de a hangulat egyáltalán nem fapados. Sőt. A piros öltésekkel megbolondított kárpitot talán már túlzásnak is éreznénk, ha nyakig sarasan kéne beülni, de mivel nem kell, így tiszta szívvel lehet örülni a klassz kárpitnak, illetve a hatékony ülés- és kormányfűtésnek.

Nemcsak a két, kerek műszerre épülő és a közéjük ékelődött színes kijelzőből álló műszerfal összetettebb, mint amit ide képzelnénk, hanem a 8,4 colos, szinte mindent tudó érintésérzékeny központi kijelző is. A vízálló belsőben szerencsére maradtak hagyományos gombok, kapcsolók is szép számmal, amik az ablakemelő és a belső világítás kapcsolóit leszámítva pont ott vannak, ahol lenniük kell. Az ablakemelő kapcsolóknak van mentségük, a leszedhető ajtók így egyszerűbben, gyorsabban távolíthatók el és kevésbé sérülékenyek.

USB csatlakozóból hagyományos és C-típusúból is van elegendő, a hátsó sorban pedig 230 voltos hálózati konnektor is található. Második üléssorában is élhető méretű a tér, akár 190 centivel is és az első ülésekhez hasonlóan itt is jut masszív, vastag kapaszkodó, ami ki- és beszállásnál, de terepezésnél is hasznos lehet.

Csomagtartója két darabban nyitható, először a pótkereket is hordozó, oldalra nyíló ajtót kell nyitni, majd jöhet az üveges rész. Hátul sík padló és rakományrögzítő fülek várják a csomagokat, sporteszközöket, és itt lakik az irgalmatlan méretű mélynyomó is, ami a többi nyolc hangszóróval közösen zengi be a belső teret. Öt ember mögött 548 literes a csomagtartó, de ha kettesben autóznak vele, akkor máris 1059 literesre tágul a hátsó univerzum.