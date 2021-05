Hol volt, hol nem volt, és most újra van. A tavaly eltűnt Suzuki Jimny most haszonjárműként támadt fel.

Röviden – Suzuki Jimny haszonjármű Mi ez? A Suzuki 2018-ban, 20 év után mutatta be a Jimny legfrissebb generációját, ami most éppen csak haszonjárműként kapható Mit tud? Lehetetlen nem szeretni, annyira cuki a Jimny, és terepen, valódi, nehéz terepen is ügyesen mozog Mibe kerül? Nettó 5,9 milliótól indul az árlista, ami áfával 7,5 millió Kinek jó? El nem tudom képzelni, milyen vállalkozáshoz kellhet egy teher Jimny, de oda biztos nagyon stílusos és komoly tudású autó

Szegény Jimny-vel csúnyán kibabrált a CO2 kibocsátási norma, így hiába őrültek meg érte az emberek attól a perctől kezdve, hogy az első kép megjelent róla, nem sokáig volt jelen az európai, illetve a hazai piacon. Pedig igény volt rá, hiába volt borsos az ára, és kellett rá sokat várni, mégis jól fogyott. Olyannyira, hogy a Suzuki szinte nem is tudott annyit gyártani belőle, amennyit felvett volna a piac. Ennek ellenére mégis le kellett vele állni, mert az 1,5-ös, szívó benzinmotorral magasra csúszott volna a modellpaletta CO2 kibocsátása, amit egy autógyártó sem engedhet meg magának, így tavaly el is búcsúzhattunk a Jimnytől. Most azonban visszatért, igaz nem személyautóként, hanem kisméretű haszonjárműként, mindössze két üléssel, ráccsal elválasztott raktérrel. De mégis itt van.

Az apró Jimny ott is elfér, ahol a teljes méretű terepjárók már nem

Külső Semmi meglepetés nincs a kasztni formájában, az pont ugyanúgy néz ki, és méretre is akkora mint eddig volt. A negyedik generációs Jimny haszonjármű változata is 3480 mm hosszú, szélessége 1645 mm, magassága 1720 milliméter, tengelytávja pedig 2250 mm. Ahogy egy terepjárásra tenyésztett célgépnél megszokhattuk, a kockaforma autó legtöbb eleme sík, a szélvédő meredek, és a nagy tükrökből pompásan átlátható az autó bármely szeglete. Mert csak szeglete van neki. Csomagtartója japán szokás szerint oldalra nyílik, és mivel baloldali közlekedésre optimalizálták, nálunk az út jobboldalán párhuzamosan parkolva elég macerás lesz telerámolni a csomagtartóját.

Belső Nincs változás az utastérben sem, ugyanazok a műszerek, ugyanazok a fekete, kemény, de cserébe egyszerűen takarítható műanyag felületek köszönnek vissza a haszonjármű kivitelben is, mint a személyautóban. A kisméretű kasztni ellenére a Jimny egyáltalán nem kicsi belül. Legalábbis a személyautó kivitel, de a berácsozott teherhordó már igényel némi kompromisszumot, legalábbis úgy 185 centitől felfelé. A kötelezően beépített rács miatt a vezetőülést – sem az anyósülést – nem lehet koppig hátratolni, illetve ha nagyon hátra tolnánk, akkor a háttámla áll nagyon meredeken, ami hosszabb úton már kényelmetlen is lehet. Kormánya csupán fel-le irányokban állítható, és az ablakemelők elhelyezkedését is meg kell szokni, ezek a kapcsolók a középkonzolra kerültek. A rács mögött hiába keresnénk az amúgy szinte teljesen eltüntethető hátsó két ülést, azokat kiszerelték, illetve csak hűlt helyük van. Ettől valamivel nagyobb lett a csomagtartó mérete is, a 863 literes űr 33 literrel több, mint a személyautó változatban volt. A rács viszont tisztességes iparosmunka, nem zörög, nem zakatol, még rázósabb úton hajtva sem.

Technika Motor csupán egyféle van a kínálatban, az 1.5 literes, négyhengeres, szívó benzines, ami 102 lóerős csúcsteljesítmény leadására képes, nyomatéka 130 Nm és ötfokozatú kézi váltóval szerepel az árlistában. Az alapból hátsókerék-hajtású Jimny-ben kapcsolható a négykerék-hajtás, 2H, 4H, és 2L lehetőségekkel, a nagyobb meredélyeket a felező segít leküzdeni. A klasszikus felépítésű, létraalvázas, merev hidas terepjáró csavarrugóval kiegészítve elképesztő dolgokra képes, ha valaki beveszi vele magát a sűrűbe, amiben a remek – elöl 37, középen 28, hátul 49 fokos – terepszögek is segítenek. Reméljük, a jövőben akár valami modernebb, kisebb CO2 kibocsátású motor is kerülhet a Jimnybe és akkor újra meg lehet venni négyszemélyes változatban is.

Költségek A Suzuki Jimny haszonjármű változatának listaára 7.500.000 forint – ez nettó 5.905.512 forint – de most éppen akciós, így már 7.000.000 forinttól – nettó 5.511.811 – is elhozható egy kétüléses Jimny. Aki további extrákkal növelné a vételárat, annak az a rossz hírünk, hogy csak metál- illetve gyöngyházfényre lehet költeni 150 ezret, illetve a kéttónusú fényezésre lehet még eltapsolni 220 ezer forintot.