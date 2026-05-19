Az utasérben is adott a sportos hangulat. A műszerfal felső pereme egy nagy ív alá rendeződik be, amely optikailag összeköti az utasajtókat, az A-oszlopokat, valamint a szélvédő alatti felületeket. Ebbe a dizájnívbe integrálták a Smart Light Next Generation fénycsíkot, amely vizuálisan kommunikál a sofőrrel. Az A-oszlopok sarkainál például narancssárga fénycsík jelenik meg akkor, amikor egy autó vagy biciklis jelenik meg a Raval mellett bal vagy jobb oldalon.

A sportos hatást fokozza az alulról hajlított multikormány, amely két nagy gombot is rejt. Az egyikkel a vezetési módok közül választhatunk, a másikkal pedig a Raval hangját, a Cupra Soundot hívhatjuk elő, amely egy mesterségesen generált, mély, pulzáló, öblös hang. Leginkább egy sportautó alapjáratához hasonlítható. Lényegében ez adja a Raval lelkét. Amikor ezt benyomjuk, akkor életre kell a vadmacska, ugrásra készen. Persze számolni kell a járókelők reakciójára is. Egy alkalommal, miután előhívtam, pár méterrel valaki arrébb felkiáltott, hogy “ó, egy Cupra”. A hang és a vezetési mód kéz a kézben jár, aki tehát benyomja a Cupra Soundot, az egyúttal a dinamikusabb, sportosabb Performance vezetési módot is aktiválja.

A műszerfal felső része puha borítást kapott, ami csökkenti a visszatükröződést a szélvédőn. A műszerfalon is megjelenik a háromszög motívumos Cupra-geometria. A felhasznált anyagok egyáltalán nem bocsájtanak ki kellemetlen szagokat és nem csak tapintásra, hanem szemre is kellemesek. A tervezők minden részletre ügyeltek: egyes felszereltségi szinteken projektor vetíti ki a már említett háromszög motívumos mintát az ajtók oldalburkolataira. A felhasználók emellett legalább hétféle hangulatvilágítás közül választhatnak. A digitális műszeregység 10,5 colos, van egy kis árnyékolója, a 12,9 colos központi digitális kijelző pedig mentes a tükröződésektől.

Tapintásra kellemes az ülések strapabíró szövetborítása. Többféle ülés létezik a Cupránál, felszereltségtől függően. A hétköznapibb változatnál is megvannak a teljes értékű combtámaszok az ülőfelületen, valamint az oldaltámaszok a háttámlánál. A VZ-ben sportos kagylóülések fogadják az első üléssorban utazókat, amelyek már-már gamer hatást keltenek. Tudatosan, mert az volt cél, hogy az otthoni PC-s versenyzés hangulata köszönjön vissza a Raval fedélzetén. Paradox megoldásnak tűnik, de nagyon adja!

A belső térrel kapcsolatban még két fontos Aha-élményt kell kiemelni. Az egyik, hogy a MEB+ platform olyan hatást kelt, mintha nem is lenne elektromos a modell. Vagyis nincsen magasabban a padló, mint a belső égésű motoros modelleknél. Emiatt nincs olyan érzése az utasnak, hogy a lábait a füle mellé kell polcolnia. Hátul is teljes értékű a lábtér. Üdítő, hogy 187 cm-es magasságommal be tudtam ülni a nekem beállított ülés mögé a VZ felszereltségű Ravalnál. A Raval mély és nagy, 441 literes csomagtérrel büszkélkedhet, ami jóval nagyobb a legtöbb városi kisautóénál.

Túl sok tárolórekeszt viszont ne reméljünk: az ajtózsebek mellett még van egy kisebb kesztyűtartó a jobb oldali utasülés előtt, illetve egy szolid könyöklővel felszerelt tároló a két első ülés között.