|Röviden – Cupra Raval
|Mi ez?
|A Cupra MEB+ platformra épülő városi elektromos kisautója, amely a négy méter hosszú autók szegmensében versenyez a vásárlók kegyeiért.
|Mit tud?
|Akár 446 km-t is meg tud tenni egy feltöltéssel. 6,8 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót a 226 lóerős villanymotorral szerelt VZ modellváltozat. 441 literes csomagtartójában egy nagyobb bevásárlás is könnyedén elfér.
|Mibe kerül?
|A 115 lóerős villanymotorú alapváltozat (Raval) 11 750 000 forinttól érhető el, míg a 135 lóerős motorral ellátott Raval Plus-ért 12 650 000 forintot kell letenni az asztalra.
|Kinek jó?
|Elsősorban azoknak, akik egy sportos, belső égésű motorral ellátott kompakt autó karakterét keresik egy városi villanyautóban.
Bár a Cupra újdonságának két magyar vonatkozása is akad, kétség sem fér hozzá, hogy az új modellváltozat eszmei otthona Barcelona. A spanyol márka Martorellben (Barcelona mellett) működteti fejlesztőbázisát és gyárát. Nem csoda, ha a legfrissebb hot hatch a katalán főváros karakteres, kissé lázadó hangulatú városrészéről, Ravalról kapta a nevét. A márka Barcelona‑kötődését jól mutatja, hogy a statikus bemutatónak és a nemzetközi menetpróbának egyaránt a város adott helyszínt, utóbbira pedig épp a múlt héten került sor.
A mintegy fél napos vezetés során arra voltunk kíváncsiak, vajon mennyire tüzes az új Cupra? A gyorsaság fontos hívószó Barcelonában, de nem úgy, ahogyan elsőre gondolnánk. Mintegy 600 évig rendeztek itt bikaviadalokat. 2011-ben aztán végleg pontot tettek erre a tradícióra. Máig is sokan jönnek-mennek a városban olyanok, akik minden bizonnyal többször átélhették, milyen egy feltüzelt bika elől futni. Vajon alkalmas lenne-e menekülőautónak a Raval? A cikk végére megmondjuk!
Külső
Az első találkozásom a Ravallal a repülőtér parkolójában történt. Szándékosan egyetlen egy képet sem néztem meg róla korábban. Azt szerettem volna, ha ott, a maga valójában látom meg. Elvárások és előítéletek nélkül. Milyen volt elsőre? Egyszerre rejtélyes és izgalmas. Olyan, mint amikor sétál az ember andalúziai sivatagban és egyszer csak megjelenik előtte egy európai vadmacska (Felis silvestris silvestris). A Raval fényszórói a cicák titokzatos szemeit idézik meg. A háromszögmotívumokra épülő fénygrafika egyszerre futurisztikus és izgalmas.
Első ránézésre a 17, 18 és 19 colos felnik valószínűtlenül nagynak tűnnek a karosszériához képest. Az autó mindössze 1514 mm magas, hogy minél kisebb legyen a légellenállása. Kifejezetten szélesnek sem mondható, mivel a maga 1784 milliméteres értékével a kategória közepén van. Hosszúsága pedig 4076 mm. Miért van mégis az embernek az az érzése, hogy nem egy kis városi futkározós autóval van dolga?
A Raval karaktere elképesztően sportos. A kasztnit áthatják a lágy domborulatok, ívek. A hátsó lámpasor keskeny, párkányszerű kiemelkedése és a két hátsó fényszóró optikai összekötése a LED-csíkkal dinamizmust sugároz. Hozzájárul mindehhez a magas övvonal, valamint a keskeny oldalsó ablakok, amelyek miatt a Raval masszívabbnak tűnik. Szintén a sportos karaktert erősítik a vastag kerékjárati ívek, a tetőspoiler, továbbá a magas első lökhárító a hatalmas légbeömlőkkel. Hátul a diffúzor kifejezetten agresszívnek hat. Több függőleges borda osztja szét a levegőt, ami versenyautós hatást kelt. Bár nincs kipufogója, de az imitációk ennek ellenkezőjét igyekeznek elhitetni a kíváncsi szemekkel.
A modell gyöngyház fehér, mágnesfekete, éjfekete, fjord kék fényezésben, valamint színváltós (Plasma Iridescent), magnézium zöld és bronz matt színekben is elérhető. A Raval négyféle – Raval, Raval Plus, Endurance és VZ – modellváltozatban készül. Emellett létezik egy-egy különlegesebb kiadás is, mint például a VZ Extreme, élénksárga karosszériaszínnel és panoráma tetővel felvértezve. A hazai forgalmazás azonban az előbb említett négyféle modellváltozattal indul.
Belső
Az utasérben is adott a sportos hangulat. A műszerfal felső pereme egy nagy ív alá rendeződik be, amely optikailag összeköti az utasajtókat, az A-oszlopokat, valamint a szélvédő alatti felületeket. Ebbe a dizájnívbe integrálták a Smart Light Next Generation fénycsíkot, amely vizuálisan kommunikál a sofőrrel. Az A-oszlopok sarkainál például narancssárga fénycsík jelenik meg akkor, amikor egy autó vagy biciklis jelenik meg a Raval mellett bal vagy jobb oldalon.
A sportos hatást fokozza az alulról hajlított multikormány, amely két nagy gombot is rejt. Az egyikkel a vezetési módok közül választhatunk, a másikkal pedig a Raval hangját, a Cupra Soundot hívhatjuk elő, amely egy mesterségesen generált, mély, pulzáló, öblös hang. Leginkább egy sportautó alapjáratához hasonlítható. Lényegében ez adja a Raval lelkét. Amikor ezt benyomjuk, akkor életre kell a vadmacska, ugrásra készen. Persze számolni kell a járókelők reakciójára is. Egy alkalommal, miután előhívtam, pár méterrel valaki arrébb felkiáltott, hogy “ó, egy Cupra”. A hang és a vezetési mód kéz a kézben jár, aki tehát benyomja a Cupra Soundot, az egyúttal a dinamikusabb, sportosabb Performance vezetési módot is aktiválja.
A műszerfal felső része puha borítást kapott, ami csökkenti a visszatükröződést a szélvédőn. A műszerfalon is megjelenik a háromszög motívumos Cupra-geometria. A felhasznált anyagok egyáltalán nem bocsájtanak ki kellemetlen szagokat és nem csak tapintásra, hanem szemre is kellemesek. A tervezők minden részletre ügyeltek: egyes felszereltségi szinteken projektor vetíti ki a már említett háromszög motívumos mintát az ajtók oldalburkolataira. A felhasználók emellett legalább hétféle hangulatvilágítás közül választhatnak. A digitális műszeregység 10,5 colos, van egy kis árnyékolója, a 12,9 colos központi digitális kijelző pedig mentes a tükröződésektől.
Tapintásra kellemes az ülések strapabíró szövetborítása. Többféle ülés létezik a Cupránál, felszereltségtől függően. A hétköznapibb változatnál is megvannak a teljes értékű combtámaszok az ülőfelületen, valamint az oldaltámaszok a háttámlánál. A VZ-ben sportos kagylóülések fogadják az első üléssorban utazókat, amelyek már-már gamer hatást keltenek. Tudatosan, mert az volt cél, hogy az otthoni PC-s versenyzés hangulata köszönjön vissza a Raval fedélzetén. Paradox megoldásnak tűnik, de nagyon adja!
A belső térrel kapcsolatban még két fontos Aha-élményt kell kiemelni. Az egyik, hogy a MEB+ platform olyan hatást kelt, mintha nem is lenne elektromos a modell. Vagyis nincsen magasabban a padló, mint a belső égésű motoros modelleknél. Emiatt nincs olyan érzése az utasnak, hogy a lábait a füle mellé kell polcolnia. Hátul is teljes értékű a lábtér. Üdítő, hogy 187 cm-es magasságommal be tudtam ülni a nekem beállított ülés mögé a VZ felszereltségű Ravalnál. A Raval mély és nagy, 441 literes csomagtérrel büszkélkedhet, ami jóval nagyobb a legtöbb városi kisautóénál.
Túl sok tárolórekeszt viszont ne reméljünk: az ajtózsebek mellett még van egy kisebb kesztyűtartó a jobb oldali utasülés előtt, illetve egy szolid könyöklővel felszerelt tároló a két első ülés között.
Technika
A Cupra Raval hajtásláncának egyik legfontosabb eleme Magyarországon készül. Az autó a Volkswagen‑csoport APP290 típusú elektromos hajtásmodulját kapja, amelyből jelenleg napi mintegy 2000 darab készül idehaza. A hajtást a Cupránál módosították, hogy jobban illeszkedjen a Raval karakteréhez, a kész egységeket Győrből szállítják a spanyolországi Martorellbe, ahol az autó végső összeszerelése történik. Érdekesség, hogy a spanyolok a coche szót használják az autóra, ami francia és német közvetítéssel került át a nyelvbe a mi kocsi szavunkból. Az eredeti elnevezés a magyar Kocs községből ered, ahol a 15-16. században Európa legjobb rugós hintóit készítették.
Bár a Škoda Epiq és VW ID.Cross is a már említett MEB+ platformra készül, ennek ellenére a Raval kissé külön utakon jár. Az egyik, hogy a kasztnit 15 milliméterrel lejjebb ültették, a nyomtávot pedig 10 milliméterrel kiszélesítették. Ehhez hangolták a futóművet is. Elöl MacPherson‑rendszerű, hátul pedig csatolt hosszlengőkaros megoldás található, amelyet kifejezetten a Raval karakteréhez igazítottak.
Mind a dizájn, mind a Cupra Sound miatt nehezen hiszi el az ember, hogy full elektromos modellel van dolga. De mégis az. Viszonylag széles a kínálat. A villanymotor négyféle teljesítményszinten érhető el attól függően, hogy melyik modellváltozatot rendeljük meg. A Raval 116 lóerős (85 kW), a Raval Plus 135, az Endurance 211, a VZ 226 lóerőt ad le, ami 99, 155 illetve 166 kilowatt. A két kisebb teljesítményű elektromotor a kisebb, nettó 37 kWh kapacitású, lítium‑vasfoszfát (LFP) akkumulátor-csomagról nyeri a működéshez szükséges energiát. A két nagyobb pedig a lítium‑nikkel‑mangán‑kobalt‑oxid (NMC) kémiájú, nettó 52 kWh kapacitású telephez van kapcsolva.
A kisebb akksival 300 kilométer tehető meg egy feltöltéssel a WLTP-norma szerint, míg a nagyobbal akár 440-446 km is abszolválható. A 37 kWh kapacitású energiatároló csomaghoz 11 kW-os AC-töltő, vagy 50, illetve 88 kW teljesítményű DC-töltő áll rendelkezésre. A nagyobb akár 11 kW-os AC-töltővel, illetve 105 kW teljesítményű DC-töltővel is tölthető. Mit jelent ez időben? Az 50 kW-os DC-töltővel például 33 percet vesz igénybe a töltési folyamat a 37 kWh kapacitású telep esetén, míg a 88 kW-osnál 23 percre van szükség 10-ről 80%-ra való töltés esetén.
A Raval rendkívül széles kínálatot nyújt a vezetéstámogató rendszerek terén. Az alapfelszereltség részét képezi a városi vészfékasszisztens, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a táblafelismerés, a fáradtságfigyelő, valamint a tolatókamera. Az opcionális vezetéstámogató rendszerek listáján találjuk a Volkswagen-csoport által fejlesztett Travel Assist 3.0 automatizált vezetéstámogató rendszert, ami egyesíti a sávtartó és az adaptív tempomat funkcióit, így képes önállóan tartani a követési távolságot és a sáv közepén tartani az autót.
Emellett még – ugyancsak opcionálisan – keresztirányú forgalomfigyelővel, holttérfigyelővel, automata parkolórendszerrel, vészhelyzeti asszisztenssel, 360 fokos “madártávlati kamerával” és távolságtartó tempomattal is kérhető az autó. Adott még a “téves gázadás felismerése”, vagy az ütközésre felkészítő asszisztens, ami automatikusan felhúzza az ablakokat, megfeszíti az öveket és bekapcsolja a vészvillogót, amikor már elkerülhetetlen a baj. Emellett akár okostelefonnal is irányítható a parkolás egy opciós asszisztens révén, de ez utóbbit sajnos nem volt alkalmunk kipróbálni Barcelonában. Holott utóbbi a Raval egyik legfejlettebb vezetéstámogató funkciója: azt jelenti, hogy nem kell az autóban ülnöd, mégis beparkol helyetted – teljesen automatikusan, a mobilodról irányítva.
Vezetés
Az alacsony súlypont, a feszes futómű és a progresszív kormányzás együttesen rendkívül könnyűvé teszi a manőverezést. A Raval jól irányítható és stabil érzetet kelt. A kormány közvetlenebb reakciókat ad, mint amit a kategóriában megszoktunk, így a vezető hamar ráérezhet az autó ritmusára.
Az elsőkerék‑hajtás miatt a Raval alapvetően kiszámítható, de a barcelonai hegyi szerpentineken így is akadt olyan szűk kanyar, amiben a hátulja finoman megmozdult, mintha lábujjhegyen fordulna be az ívre. Ez nem bizonytalanság, inkább a feszes futómű és a gyors terhelésváltás természetes következménye. A gumik nem visítottak, a karosszéria nem billegett, az autó inkább simán, kontrolláltan kúszott, mint egy jet‑ski a vízen.
Erősebb tempónál azért már kapaszkodni kell benne. Amikor a VZ-nél padlóig tapossa az ember a menetpedált, akkor a 226 lóerő úgy szorítja az ember gyomrát az ülés háttámlája felé, mint egy présgép. És az embernek erősen tartania kell a nyakát. Azt hiszem, ezzel a géppel biztosan le lehetne hagyni a megfuttatott bikát, csak ne legyen az autó előtt ember. Futóműve közepesen feszes, de nagy kérdés, mit hoznak majd ki belőle a magyar utak, mert Barcelonában nem igazán találkoztunk kátyúval.
Oké, nem olyan játékos, mint egy hátsókerekes autó, de a VZ-ben a 235 mm széles gumikkal és a sperrdiffit a fékekkel imitáló e‑LSD elektronikával komoly tapadás és kanyarsebesség érhető el. A Raval magabiztosan küzdi le a kanyarokat. Városban az egypedálos vezetés teszi könnyebbé a kezelését: a Raval finoman lassít és akár teljesen meg is tud állni a fékpedál érintése nélkül. A Cupra-féle” E‑Launch” pedig külön show‑elemmé emeli az elindulást: fények, hangok és animációk kísérik a rajtot.
A sportos vezetés természetesen megnöveli a fogyasztást, de visszafogottabb tempó mellett 15,2 kWh/100 km‑es átlag is hozható, sőt volt olyan szakasz, ahol 14,5 kWh/100 km‑t mértem légkondi használata mellett. A rekuperáció mértéke automatikus, de a kormányon lévő + és – kapcsolókkal a sofőr maga is szabályozhatja azt.
Költségek
A Raval már elérhető a magyar konfigurátorban, a 116 lóerős alapváltozat (Raval) 11 750 000 forinttól érhető el, míg a 135 lóerős motorral ellátott Raval Plus-ért már 12 6500 000 forintot kell letenni az asztalra. Ezek azonban csak 300 kilométert tudnak megtenni egy feltöltéssel. Amennyiben valaki gazdagabb felszereltségre és nagyobb hatótávra vágyik, akkor az Endurance jöhet szóba 14 399 999 forintért, vagy a csúcsok-csúcsa, a VZ 15 650 000 forintért. Utóbbiak azonban most 1,2 millió forintos kedvezménnyel vásárolhatók meg.
|A Cupra Raval és vetélytársai – Listaár, forint
|Renault 5 (120 LE, 40 kWh)
|11 399 000
|MINI Aceman E (184 LE, 38,5 kWh)
|12 545 000
|Cupra Raval (115 LE, 37 kWh)
|11 750 000
|Alpine A290 (180 LE, 52 kWh)
|16 499 000
Értékelés
A Cupra Raval mindent összevetve egyszerre tud békés, nyugodt városi villanyautóként, valamint sportos, élménycentrikus hot hatchként viselkedni. Ez a kettősség adja a karakterének igazi erejét. Nem ez az egyetlen vonzereje: egyedi, karakteres megjelenése miatt ideális választás lehet azok számára, akik valami másra vágynak a német, távol-keleti, vagy olasz autók által uralt szegmensben. A technokrata, fiatalos megjelenés miatt a Raval talán inkább a 40 alattiak választása lehet, de még egy fiatalos 50-es férfi számára sem lehet ciki ilyen kocsiból kiszállni. A Raval azoknak is vonzó lehet, akik eddig megvetették az elektromos autókat, mert pontosan olyan jellemzőkkel vértezték fel, amiket eddig a benzinvérűek is preferáltak.
|Mellette – Ellene
