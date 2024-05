Ebben a méretben lassan már elektromos hajtással is annyi a konkurens, amennyi a Corollának van a kompakt autók között. A legtöbb márka piacra dobott hasonló méretű elektromos autót, a Toyota is egy népszerűnek ígérkező modellel szállt be a versenybe 2022-ben.

Nem a Toyotáé a világ legjobb villanyautója 1 /100 Fotó megosztása: 2 /100 Fotó megosztása: 3 /100 Fotó megosztása: 5 /100 Fotó megosztása: 6 /100 Fotó megosztása: 7 /100 Fotó megosztása: 9 /100 Fotó megosztása: 10 /100 Fotó megosztása: 11 /100 Fotó megosztása: 13 /100 Szép kerek szám a BZ4X minden méretadata, hossza 4690, szélessége 1860, magassága 1650, tengelytávja 2850 mm Szép kerek szám a BZ4X minden méretadata, hossza 4690, szélessége 1860, magassága 1650, tengelytávja 2850 mm Fotó megosztása: 14 /100 Átlagos vilanyautó lett az első akkumulátoros elektromos autónak konstruált Toyota Átlagos vilanyautó lett az első akkumulátoros elektromos autónak konstruált Toyota Fotó megosztása: 15 /100 Sokat emel a 20-as kerék a fogyasztáson, a tesztautóé 15-27 kWh/100 km között mozgott Sokat emel a 20-as kerék a fogyasztáson, a tesztautóé 15-27 kWh/100 km között mozgott Fotó megosztása: 17 /100 Alapáras a mátrix-LED fényszóró, a csúnya bütyök a fényszórómosó spriccnije Alapáras a mátrix-LED fényszóró, a csúnya bütyök a fényszórómosó spriccnije Fotó megosztása: 18 /100 Fotó megosztása: 19 /100 Nem segít gázteleszkóp a 20,8 milliós autó motorházfedelének emelésében. A szinkron villamos gép 204 lóerős Nem segít gázteleszkóp a 20,8 milliós autó motorházfedelének emelésében. A szinkron villamos gép 204 lóerős Fotó megosztása: 21 /100 Fotó megosztása: 22 /100 Fotó megosztása: 23 /100 Mérsékelt az oldaldőlés és megfelelő a rugózási kényelem Mérsékelt az oldaldőlés és megfelelő a rugózási kényelem Fotó megosztása: 25 /100 Fotó megosztása: 26 /100 Fotó megosztása: 27 /100 Fotó megosztása: 29 /100 Fotó megosztása: 30 /100 a Toyota azzal hirdeti az autót, hogy akkukapacitásának 90 százalékát 10 évig vagy 240 000 kilométerig megőrzi. Garanciát csak 8 évre vagy 160 000 km-re vállal, az eredeti kapacitás 70 százalékának megtartására a Toyota azzal hirdeti az autót, hogy akkukapacitásának 90 százalékát 10 évig vagy 240 000 kilométerig megőrzi. Garanciát csak 8 évre vagy 160 000 km-re vállal, az eredeti kapacitás 70 százalékának megtartására Fotó megosztása: 31 /100 Comfort kivitelben nincs tetőlégterelő, az Executive sajátja a fekete tetőlemez Comfort kivitelben nincs tetőlégterelő, az Executive sajátja a fekete tetőlemez Fotó megosztása: 33 /100 Fotó megosztása: 34 /100 Fotó megosztása: 35 /100 Fotó megosztása: 37 /100 Fotó megosztása: 38 /100 Fotó megosztása: 39 /100 Fotó megosztása: 41 /100 Fotó megosztása: 42 /100 Fotó megosztása: 43 /100 Fotó megosztása: 45 /100 Fotó megosztása: 46 /100 Fotó megosztása: 47 /100 Fotó megosztása: 49 /100 Fotó megosztása: 50 /100 Fotó megosztása: 51 /100 Fotó megosztása: 53 /100 Fotó megosztása: 54 /100 Kétféle állásban rögzíthető a háttámla, sík a padló, rengeteg a lábhely Kétféle állásban rögzíthető a háttámla, sík a padló, rengeteg a lábhely Fotó megosztása: 55 /100 Fotó megosztása: 57 /100 Fotó megosztása: 58 /100 Fotó megosztása: 59 /100 Hálásak vagyunk a nyomógombok megőrzéséért, jó az összhang az érintőképernyős menüs funkciókkal Hálásak vagyunk a nyomógombok megőrzéséért, jó az összhang az érintőképernyős menüs funkciókkal Fotó megosztása: 61 /100 Fotó megosztása: 62 /100 Kiváló a kerek irányváltó, nagyon gyorsan és egyszerűen használható. Praktikus az egypedálos üzemmód külön kapcsolója Kiváló a kerek irányváltó, nagyon gyorsan és egyszerűen használható. Praktikus az egypedálos üzemmód külön kapcsolója Fotó megosztása: 63 /100 Fotó megosztása: 65 /100 Fotó megosztása: 66 /100 Fotó megosztása: 67 /100 Fotó megosztása: 69 /100 Fotó megosztása: 70 /100 Fotó megosztása: 71 /100 Fotó megosztása: 73 /100 Fotó megosztása: 74 /100 Egész nagy az üreg a padló alatt, a Toyota gondolt a kivett kalaptartó elhelyezésére Egész nagy az üreg a padló alatt, a Toyota gondolt a kivett kalaptartó elhelyezésére Fotó megosztása: 75 /100 Fotó megosztása: 77 /100 Fotó megosztása: 78 /100 Fotó megosztása: 79 /100 Sok helyet elvesznek a töltőkábelek az eleve csak 441 literes csomagtérből Sok helyet elvesznek a töltőkábelek az eleve csak 441 literes csomagtérből Fotó megosztása: 81 /100 Fotó megosztása: 82 /100 Fotó megosztása: 83 /100 Fotó megosztása: 85 /100 Igénytelen műanyagok veszik körbe a jól leolvasható, 7,0" képátlójú óracsoportot Igénytelen műanyagok veszik körbe a jól leolvasható, 7,0" képátlójú óracsoportot Fotó megosztása: 86 /100 Fotó megosztása: 87 /100 Fotó megosztása: 89 /100 Fotó megosztása: 90 /100 Fotó megosztása: 91 /100 11 kW a váltóáramú, 150 kW az egyenáramú töltés felső határa 11 kW a váltóáramú, 150 kW az egyenáramú töltés felső határa Fotó megosztása: 93 /100 Fotó megosztása: 94 /100 Fotó megosztása: 95 /100 Átlagon felül sok opció van az akku öregedésének lassítására Átlagon felül sok opció van az akku öregedésének lassítására Fotó megosztása: 97 /100 Fotó megosztása: 98 /100 Fotó megosztása: 99 /100 Érdemes hatástalanítani a vezetőtámogató rendszerek egy részét, működésük gyorsan terhessé válik Érdemes hatástalanítani a vezetőtámogató rendszerek egy részét, működésük gyorsan terhessé válik Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Szép kerek szám a tesztelt Toyota BZ4X minden méretadata, hossza 4690, szélessége 1860, magassága 1650, tengelytávja 2850 milliméter. A névben a beyond zero rövidítését a méretet jelölő szám követi, az x a crossoverre utal. Pontos gyári adatot nem találtam, körülbelül 0,25-0,26 lehet az autó alaktényezője, ami teljesen versenyképes.

Alapfelszerelés Comfort szinte is a tompított és a távfényt is diódákkal adó bi-LED-fényszóró. A tesztelt modellhez járó mátrix-LED fényszórókat szemhéjként keretezi egy színre fújt műanyag rátét. A lámpák alatt kikandikáló bütyök csak az Executive orrát csúfítja el, ez a fényszórómosó spriccni. Bár olcsó hatást kelt, de sok év múlva sem fog elromlani, mint a műanyag fedél alól kibújó lámpamosók, amelyek hibája miatt az autók megbuktathatók a műszaki vizsgán.

Alapáron 18-as könnyűfém felnit kap az autó, a tesztautón lévők kettővel nagyobbak, a gumiméret 235/50 R20. Némi marconaságot kölcsönöznek a jellegzetesen ázsiai autós formának a fényezetlen fekete kerékjárat-borítások, amelyek elöl a lökhárítók sarkát is védik és nagyon jól jönnek egy jórészt városi forgalomra tervezett autóhoz.

Az Executive feketére fényezett tetőlemeze és ajtókerete, illetve a szintén fekete küszöb optikailag laposabbnak mutatják az autó és ügyesen megosztják az oldalsó lemezfelületet.

Jól néz ki sötétben a két hátsó lámpát összekötő piros fénycsík, ami ma igen gyakori, de a Subaru Solterra, a testvérmodell tervezői valamiért nem alkalmazták. A csinos tetőlégterelő Comfort felszereltségi szinten nem jár. Hátsó ablaktörlő sajnos egyáltalán nincs, pedig esős időben volna dolga a hátsó szélvédő takarításában.