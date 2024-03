Láb a fékpedálon, ujj a start-stop gombon és már ébred is az autó. Zölden felvillan a műszeregységen a Ready felirat, és indulhatunk is – a kiírás szerint 300 kilométerre a teljesen feltöltött akksival. Az érték nem (feltétlenül) egy gyári indulószám, a korábbi használati adatokon alapul. Menet közben nőtt, majd csökkent is a kilométerszám, függően az igénybevételtől.

Elsőre meglepett, mekkora erő kellett a bZ4X kormányának forgatásához. Jóval több rásegítésre számítottam, azonban a karakterisztika így pont méltó egy kéttonnás SUV-hoz. Kellően kezes az autó városban, szűk manőverezésnél is (fordulóköre 11,2 méter), de nem ideges nagyobb tempónál sem. Nem bőven, de kapunk visszajelzéseket is tőle.

A magyar utak kifogtak a bZ4X-en, de nem úgy, ahogy gondolnánk. Leginkább a zaj volt zavaró velük kapcsolatban. Már egy régebbi aszfaltozású, érdesebb útfelület is komolyabb zajt generál 90 km/óránál, ehhez pedig 110-120-nál becsatlakozik a menetszél is. Autópályáink kellően simák ahhoz, hogy az út zaja ne legyen számottevő, viszont a levegő hangja megmarad.

Elöl MacPherson-rendszerű, hátul kettős keresztlengőkaros futóműve viszont sikerrel csillapítja a legtöbb magyar úthibát, a felfüggesztés stabilan tartja a kocsiszekrényt is. A jávorszarvas-teszten egyébként a RAV4-nél is jobban teljesített a bZ4X. Nincs jelentős kidőlés nagyobb sebességű kanyarokban sem, a padlóban lévő akkumulátorok súlya, a lentebb lévő súlypont ilyenkor jó szolgálatot tesz a sportosabb autózás érdekében. Talán a tömeg miatt nem olyan élénken, de intenzíven reagál a menetpedálon át küldött jelekre az erőforrás is, kellően dinamikus minden helyzetben az autó.

Nem érdemes megszokásból fékezni a bZ4X volánja mögött. Egy kéttonnás négykerekű meglepheti a könnyebb autóból átülő sofőrt, az első néhány nagyobb lassítás tovább tart időben vagy éppen megtett méterben. Ezzel is számolni kell, amikor elkezdünk sportosabban haladni a kocsival.

Alapvetően nem kedvelem az egypedálos vezetési módokat, azonban a bZ4X-ben bejött. Igaz, talán nem is úgy működött, mint más villanyautókban: a fékhatás valamivel elmaradt attól, mintha simán a fékre léptem volna, inkább egy erős energia-visszatermelő üzemmódra emlékeztetett az érzete.

Egynapos utunk abszolút kimerítette a vegyes használat fogalomkörét, ugyanis városban, országúton, autópályán, de még terepen is haladtunk a bZ4X-szel. A Toyota kommunikációja szerint ez az első összkerékhajtású elektromos SUV, ami ráadásul tényleg alkalmas arra, hogy burkolatlan utakon közlekedjünk vele.

Tudását az Etyek környéki szőlőhegyek dűlőútjain és egy tatai offroad-pályán is bizonyította. A versenyt természetesen nem veszi fel a valódi terepjárókkal a bZ4X, könnyen felhasalhat a hosszú tengelytáv miatt, ha az ember irreális dolgokat kér az autótól. Terepszöge elöl 17,7 fok, hátul 25,4.

A hobbitelek süppedős homokos bekötőútja vagy az említett szőlős sziklás-göröngyös terepe nem akadály a bZ4X-nek. Legfeljebb azért izgulhatunk, ne karcolják össze a fényezést a környező bokrok ágai. Az összkerékhajtás és az X-módok kihúzzák a legtöbb szituációból is a villanyautót. Alacsony nyomatékot követelő körülmények között az első kerekek több kraftot kapnak, viszont amikor érzékeli az autó, hogy ez kevés lesz, beszáll a munkába a hátsó villanymotor is. Van havas-földesutas, illetve mély havas-saras üzemmód is, melyeknél mindig készenlétben áll a lejtmenetvezérlő is.

Ezek a segédletek mindenkinek elegendő támaszt nyújthatnak, még akkor is, ha valamelyik kerék a levegőbe kerül. A bátortalanabbak igénybe vehetik a mászófokozatot is. Itt beállítható, hogyan csorogjon végig a terepen a bZ4X: a meghatározott tempót automatikusan tartja az autó, a sofőrnek csak kormányozni kell.

Nem kell aggódni az elektromosság miatt: bírja a vizet is az villany-Toyota, gázlómélysége 50 cm.

Mindezekkel együtt a legjobban akkor éreztem magam az autóban, amikor autópályán suhantam vele, még a szélzaj ellenére is. Tágas, kényelmes utazóautó, elég hellyel mindennek és mindenkinek. Nem rossz persze, hogy megoldja a keményebb feladatokat is: a Toyota szerint a vevők előszeretettel igénybe is veszik a terepre szánt képességeket.

Nem számítottam arra, hogy egy kéttonnás villanyautó olyan kedvező fogyasztási értékeket produkáljon, mint tette azt a bZ4X. Az út első 120 km-es szakaszában autópálya nélkül mindössze 16 kWh/100 km-en állt a fogyasztás, és még majdnem kétharmadon állt a töltöttségi szint. Ez alapján 330-350 km tűnt reális hatótávnak.

Az autópályás, 50 km-es intenzív hazaút 18 kWh-ra növelte a fogyasztási értéket, és a megtehető kilométerszám is a 300-hoz konvergált – épp, mint a rajtnál. A rövid vezetést követően úgy tűnik, ez az autó realitása, de részletesebb képet majd a hosszabb teszt során láthatjuk.

Ez az érték sem vészes, otthoni tarifával és némi töltési veszteséggel számolva kb. 1400 forintra jön ki 100 kilométer autózás költsége. Gyorstöltőkön a tarifa 4-5-szörös is lehet, előbbi 2 – 2,5, utóbbi 9-11 liter fosszilis üzemanyag árát jelenti a cikk megjelenésének napjaiban.