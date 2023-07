Bubunak vége, hangtalan a legújabb Subaru, a Solterra

Olyat csillan a napfény a zongoralakk tenger hullámain, ahogy kinyitom az ajtót, hogy szívem szerint azonnal rázárnám. 2023 van, fel nem tudom fogni, hogy ez még mindig kell, hogy a felületek, amikhez hozzáér a kezem, az ajtón, a középkonzolon, azoknak miért kell ilyen anyagból lenniük? 4500 kilométerrel a tesztautó középkonzolján már tiszta karc minden, ha letörlöm a port, csak még rosszabb lesz.

Magasra emelem a lábam, hogy be tudjak csúszni a fekete bőrülésre, és már nyomnám is lejjebb, mert a hajam beépült a tetőkárpitba, de ez ilyen. Ennek a felépítésnek a hátránya, hogy a padló olyan 25-30 centi vastag, vagyis a beltérből függőlegesen nem tud többet adni, mint egy szimpla „alacsonypadlós” kompakt ötajtós. Vagyis a magas karosszériával itt senki nem jár jobban.

Egészen furcsa az üléspozíció, hagyományosan jól lehet ülni az ülésben, viszonylag nyújtott lábakkal és döntött háttámlával, ez alapvetően tetszik és a Peugeot-hoz hasonló műszerfal elrendezést is szeretem. A kormány itt is pici és a műszeregységet fölötte látom, szerintem ez működik.

Körbe öllel az utastér, így egyáltalán nem érezni tágasnak a Solterrát. Mély a műszerfal, magas a középkonzol, de csak mert alatta van egy jókora polc, amibe lehet pakolni. Mehetnek a könyöklő alá is cuccok, meg az ajtózsebek is elnyelik a félliteres palackot, a telefonnak meg a nagy zongoralakk síkságon akad egy ajtóval zárható tárolója, aminek a fedele kicsit átlátszó, szóval látjuk ha jön értesítés. Itt tölthető indukciósan is a mobil, de ellentétben más gyártókéval, ez a pad nem gumírozott, így folyamatosan jár benne a telefon, aminek a vége, hogy nem tud tölteni.

Többféle műanyag burkolatot tapinthatunk és láthatunk, van itt szövet is a műszerfalon, ami kicsit könnyít a fröccsöntött világon, de az összképről folyton az jut eszembe, hogy olyan japános, műanyag. Bár a formák nem rosszak, inkább nem illik nézelődni, mert meg fogjuk bánni.

Annyira Toyotából van, hogy annak a fedélzeti rendszere is került rá, a multimédia kezelőfelülete, de még a hangjai sem mások. A rendszer egyébkén jól kezelhető, sajátos logikája van, de mint minden, ez is tanulható, ráadásul gyors is, és nem túl összetett, vagyis sok dolgunk úgysem lesz rajta.

Hátul ülve is feltűnően villanyautós, a magas padló miatt nem igazán kényelmes ülni benne akkor se, ha a lábtér már-már superbes méreteket mutat hosszanti irányban. Csomagtere legfeljebb 452 literes lehet, ami nem éppen kevés, de a padló és a perem is jó magasan van, a padló alatti rekesz pedig épp csak az egyik kábelnek elég. Elöl nincs tárolója, az inverter és a töltőegység foglalja el a helyet, 2023-ban ennél sokkal okosabb elrendezést is fel lehetne már mutatni.