Ez a kormány nem normális – Vezettük a jövő Lexusát!

Elektromos kilinccsel pattan fel az RZ ajtaja, ez az egy mozdulat elegánsabb, mint egy hagyományos kilincs, de kicsit még szokatlan. Azonnal megcsap a klasszikus lexusos illat, pedig az RZ-ben már nincs állati eredetű bőr, ezt a kellemes, jellegzetes aromát mégis meg tudták tartani. Növényi bőr huzatokat használnak a fenntarthatóság és állatbarát világ jegyében, és ez egyáltalán nem feltűnő. Tapintásra és illatra sem mondanánk meg, hogy nem egy marhát nyúztak meg érte.

Formatervre otthonos az RZ belső, de elsőre túl nagy és sík, unalmas felületeket lát meg a szemünk, főként az ajtókárpiton. Ez főként azért van, mert a legnagyobb részre sötétben mintát vetít a hangulatvilágítás, úgy már van benne fantázia, világosban sajnos nem valami látványos. A műszerfalat uraló óriási érintőkijelző 14 colos, látványosan integrálták bele a kétzónás klíma tekerős kezelőszerveit, így legalább a hőfok állítás klasszikus, minden más menüből történik.

A kijelzőn futó szoftver új – akik az NX-et próbálták már, azoknak ismerős lesz – a korábbi lexusos multimédiához képest óriási ugrás, de nem ez lesz az autóipar benchmarkja. Néha lassú, a menü rendszer sokszor nem logikus, tanulást igényel, de nagy előny, hogy a kezelését már nem furcsa tapipaddal kell végezni, mint régen.

Tazuna, ez a beltér koncepciójának becses neve

Ahogy a lovas ül a nyeregben, és apró mozdulatokkal tudja irányítani az állatot, úgy tervezték meg a Lexus utasterét. Ez nem is feltétlenül csak hangzatos történet, viszont nem minden formában igaz az RZ-re. Mert ez a modell most az első a Lexusnál, ami nem csak hagyományos kormányt kap. A One Motion Grip névre keresztelt furcsa szarv kormány teljesen megváltoztatja a fogalmunkat a vezetésről és arról, ahogyan egy autót irányítani kell.

Ez a kormány tényleg arról szól, hogy minimális mozdulatokkal tudjuk kezelni az autót. Ehhez a kezelőszervek helyét és működését is megváltoztatták a hagyományoshoz képest. A kormány mögé apró karokra kerül az index és az ablaktörlő, ezek vele együtt forognak. A fényszóró kapcsolás és az ablaktörlő érzékenysége viszont egy-egy tekerőt kapott a kormányon, ez talán a legfurcsább megoldás. Így azonban egy pillanatra nem kell elengedni a kormányt vezetés közben, ami sokaknak imponálhat.

Maga a kormány messze nem annyira idegen, mint amilyennek tűnik. Szabályos kormányfogással – 9 és 3 óránál – pont olyan, mintha egy hagyományos kormányt fognánk. El kell felejteni a felül vagy alul egy kézzel kormányzást, az itt lehetetlen, arra pedig nem lesz szükség, hogy átfogjunk rajta, mert úgysem fordul át egyszer sem. Még csak 180 fokban sem, 150-160 fokot fordul legfeljebb, ez talán a legszokatlanabb, de nem mondanám idegennek.

Hagyomásos kormánnyal lesz alapból

A furcsa kormány leghamarabb 2025-ben kerülhet piacra az RZ-ben, addig minden autó hagyományos kormányt kap. Ezzel minden, ami igazán érdekes az RZ-ben, hiányzik belőle. Ebben még hagyományos helyen szerepelnek a kezelőszervek és a kormány is majdnem kétszer átfordul. Miután vezettem a One Motion Grip kormánnyal, nevetségesen unalmasnak tűnt így az új modell, pont olyan, mint bármilyen másik Lexus, vagy Toyota.

Helykínálatában elég jó az RZ, elöl tágas és hátul magam mögött is tökéletesen elfértem. Igaz, a hátsó sor kevésbé kényelmes, főként az egyszerű ülőlapú ülés miatt, és a padló is egészen magasnak tűnik, a combom nem érte az ülőlapot, ami hosszú távon engem nagyon zavarna. A térérzethez sokat ad hozzá az üvegtető, ami felárért gombnyomásra elhomályosítható, alapáron viszont még egy roló sincs hozzá, ami nem egy jó megoldás a tűző napon. Nem is a hő, inkább a túlzott fények miatt. Csomagtér ajtaja motorosan nyílik és 522 liternyi helyet tár fel, amiből 58 a padló alatti rekeszekre értendő.