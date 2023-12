Ráfordul az elektromos hajtásra a Toyota – ez derült ki a márka múlt heti, brüsszeli prezentációjából. Az autógyártó vezetői által tartott, úgynevezett Kenshiki Fórumon a Vezess is részt, így megismerhettük a japán márka – elsősorban Európára vonatkozó – terveit, amelyek között talán Magyarországnak is kiemelt szerep jut.

Mint megtudtuk a Toyota jelentősen tudta növelni autóeladását Európában, a 2023-ban a várakozások szerint a Toyota és a Lexus együtt 1,17 millió autót értékesít, ami 100.000 darabbal több mint 2022-ben. Jelenleg az eladott modellek nagy része hibrid, illetve hagyományos benzines, de ez viszonylag gyorsan változni fog: eltűnnek majd a hagyományos motorok, a hibridek mellé pedig érkeznek a teljesen elektromos hajtású autók, amelyek 2035-re át is veszik az uralmat. Az elektrifikált modellek aránya 66% volt 2022-ben, idén ez 71%-ra nő, 2024-re pedig 75 százalék lesz.

Ezzel párhuzamosan a Toyota európai flottakibocsátása (jelenleg 119 g/km) 2025-re 15 százalékkal csökken, 2030-ra 55%-kal, 2035-re pedig 100%-kal mérséklődik. Utóbbi nyilvánvalóan azt jelenti, hogy megszűnik a járművek CO2-kibocsátása, amely teljes átállást jelent.

Nemcsak az autók zöldülnek ki, hanem az autógyártás (már 2030-ra) és a többek között a logisztika is, így a márka teljes európai működése 2040-re válik karbon-semlegessé. 2050-re globálisan is nulla emissziós lesz a Toyota.

2026-ban a Toyota tervei szerint már 250.000 elektromos autót értékesít majd Európában, amely a fenti össz-darabszám mellett még messze van a teljes sikertől, nagyjából az eladások 20%-át jelenti. De ehhez új modellek is kellenek, ezért aztán 2026-ra 15 darab Zero Emission Vehicle (nulla kibocsátású jármű) szerepel majd a kínálatukban, amiből azonban „csak” 6 lesz akkumulátoros elektromos.

A gyártó ugyanis továbbra is hisz a hidrogén-hajtásban. 2026-ban jön 3. generációs hidrogén üzemanyagcella. Az ígéret szerint hosszabb életciklust, 20 %-kal nagyobb hatótávolságot kínál majd, 30 százalékkal kisebb költségek mellett. Az új rendszer személyautókon kívül teherautókban, buszokban, hajókban és épület-infrastruktúrában is használható lesznek. Emellett továbbra is dolgoznak a hidrogén belső égésű motorban történő alkalmazásán, illetve a szintetikus üzemanyagon is, amelyek szintén engedélyezettek lesznek 2035 után.

Bár régóta beszél róla a Toyota, még mindig várni kell az első szilárdtest-akkumulátoros modellekre: ezek a jelenlegi tervek szerint 2027-2028 körül mutatkoznak be. A gyártó ígérete szerint ezeket mindössze 10 perc tölthetjük fel 10-ről 80 százalékra. Ez pedig már a megszokott üzemanyagtöltési időket közelíti. Andrea, Carlucci a Toyota Motor Europe alelnöke elárulta, hogy sikerült áttörést elérniük, és már a sorozatgyártási megoldásokat fejlesztik.

Amíg megérkezik a villanyautózás Szent Gráljaként várt szilárdtest-akkumulátor, addig is tovább fejleszti jelenlegi akkumulátorait a Toyota. Az első újítás kétszeres hatótávot és 20 százalékos költségcsökkentést hoz a jelenlegi bZ4X-ben használthoz képest. Ezt követi egy kedvező árú lítium-vasfoszfát akkumulátor, amely a tervek szerint a villanyautók elterjedését segíti. Ez 40 százalékos költségcsökkentést hoz a jelenlegi technológiához képest, miközben 20 százalékkal növeli a hatótávot. A harmadik fejlesztésről egyelőre annyit árultak el, hogy az is olcsóbban kínál nagyobb hatótávot.

No, de mibe is kerülnek majd ezek a szuperakksik? A közeljövő egyes modelljeit már néhány hete a Tokiói Mobilitás kiállításon beharangozta a Toyota, de a Kenshiki Fórumra is hoztak meglepetést. Két, a sorozatgyártás előtt álló modell koncepcióváltozatát is leleplezték, az egyikhez talán nekünk magyaroknak is lesz közünk.

2025-ben kerül majd a piacra Európába a Sport Crossover Concept nyomán születő modell. A tanulmányban talán az a legizgalmasabb, hogy nem hagyományos szabadidő-autó, nem bakancs formájú, sokkal inkább egy crossover. Egy elegáns kupés tetőívvel megrajzolt ötajtós, amelyet emelt hasmagassága és látványos sárvédő-szélesítései mutatnak terepesnek.

Mint megtudtuk, ennél a modellnél a bőséges helykínálat és a maximális komfort lesznek a hívószavak. Ismerünk ilyen modellt jelenleg ebben a méretben? Hát hogyne, ott a Camry, amely 2023 novemberében pont a Sport Crossover Concept-éhez hasonló orr-részt kapott. Nem lehetetlen, hogy annak alternatívájaként jelenik meg az európai piacon.

Olyan ügyfeleknek szánják majd, akiknek ez lesz az első villanyautójuk: ők a hajtás újdonsága mellé nagy csomagtartót és bőséges hátsó lábteret is kapnak. Nem teljesen új ez a modell, hiszen bz Sport Crossover néven áprilisban a Sanghaji Autószalonon – kicsit más formában – már kiállították. Akkor elárulták, hogy két kínai vállalattal (BYD és FAW) létrehozott együttműködések keretében fejlesztik, és ott is gyártják majd. Olyan modell lesz, amelynek a funkció a megvásárlás után folyamatosan fejlődhetnek.

Nemcsak Kínában tervez villanyautó-gyártást a Toyota, de Európában is. Egyelőre azt nem árulták el, hogy hol, de ha összekapcsoljuk a darabkákat, még az is lehet, hogy Magyarországon. Mindjárt kiderül, hogyan.

A Kenshiki Forum újdonsága az Urban SUV tanulmány, amely már egy sorozatgyártás-közeli modell. A Toyota Yaris Cross alternatívájaként érkezik, ám míg az hibrid rendszerben kínál elektromos-hajtást, az újdonság csak villanyhajtást kap. 2024 első felében ismerhetjük meg a sorozatgyártású modellt, amelyet jövő év második felében már az ügyfelek is megvásárolhatják.

Két- és négykerék-hajtással is elérhető lesz, azaz többféle teljesítményszinttel készül majd, ugyanakkor kétféle akkumulátor közül választhatnak a vevők, így dönthetnek arról, hogy olcsóbb legyen az autó, vagy kínáljon nagyobb hatótávolságot.

Az Urban SUV remekül néz ki, izgalmas, modern és agilis, de mintha már láttuk volna valami hasonlót. Ide teszem a Suzuki eVX tanulmányautó képét és mindenki eldöntheti, mit is gondol róla. Szerintem ez ugyanaz az autó.

Még nyáron árulta el az esztergomi Suzuki gyár vezetése, hogy már tanulmányozza az elektromos autókhoz szükséges technológia gyártási igényeit és folyamatait. Ugyanakkor a Vezess kérdésére azt is megerősítették akkor, hogy a 2030-ig a Suzuki által tervezett öt elektromos modell között lesz olyan, amely közös a Toyotával.

Európában a Suzukinak egyetlen gyártóüzeme van, nálunk. 2035-től Európában szinte csak villanyautókat lehet újként eladni. A Toyotának és a Suzukinak lesz közös villanyautója. Mi jöhet ki ebből? Talán az, hogy a világ legnagyobb autógyártójának egyik modelljét nálunk készítik. Nem hangozna rosszul.

A sorozatgyártású modellek hírnökei mellett egy olyan tanulmányautót is kiállítottak, amely technológiai demonstrációként fogható fel. A Japánban korábban már leleplezett Toyota FT-3e jövőbeli technológiákra fókuszál, a tömegcsökkentésre, az aerodinamikai hatásfok javítására és a költségek csökkentésére. Emellett azt is előrevetíti, hogy szoftverekkel hogyan javítható az energia és az adatok áramlása.

A Toyota az FT-3e modellt először az október végén, Tokióban megrendezett 2023-as Japán Mobilitási Kiállításon mutatta be, az FT-3Se elektromos sportautó tanulmánnyal együtt. Ezt a modellt is elhozta Európába a Toyota. Sőt, ez volt az újságírók kedvence a Kenshiki Fórumon. A modellt külön cikkben mutatjuk be:

LEXUS

Természetesen a Lexus sem hiányzott a Kenshiki Fórumról. A prémium márka a jövőt érintő bejelentései mellé az LF-ZC tanulmányautót hozta magával. A futurisztikus szedán egy 2026-ban piacara kerülő modell előhírnöke. Az utastér térkínálata alapján akár a jelenlegi LS utódja is lehet, ám a külső méretei jóval kisebbek annál, 4750 mm hosszú, miközben az LS 5235 mm. Az LF-ZC-t néhány hete mutatták be Japánban, akkor részletesen írtunk róla:

Ebben a modellben debütál majd a Toyota egyik új nagyteljesítményű akkumulátora, amely az ígéretek szerint 20 perc alatt lesz feltölthető 10-ről 80 százalékra. Ám nem valami apróságról van szó, hiszen a hatótávja a WLTP szabvány szerint 800 kilométer körül alakul. Mellé kínál majd a márka egy olcsóbb telepet is.

Technikai újdonságokból nem lesz hiány, hiszen 2024 végére elérhető lesz az RZ-ben a mechanikai összekötés nélküli, elektronikus kormányzás. Ennél is izgalmasabb a villanyautók számára fejleszett kézi sebességváltó. A váltókart és kuplungpedált is tartalmazó rendszer nem irányít váltót, használatuk nyomán csak szimulálja a váltást a rendszer, a vezetési élmény fokozására. Az élményt megfelelő motorhang és vibráció színesíti, a megoldás 2026-ban kerül sorozatgyártásba.

Az idén év végén bejelentett két új modell, a Lexus LM és LBX mellé 2024 tavaszán az RZ kínálata elsőkerék-hajtású verzióval egészül ki. Ezekkel szeretné a Lexus az orosz piac kiesésével megcsappant eladásait fokozni. Jól haladnak, hiszen a 2022-es értékeket 50 százalékkal megfejelve nagyjából 74.000 autót adnak el 2023-ban Európában.

Bár a Toyota dolgozik rajta, hogy átálljon az elektromos hajtásra, ám amíg van lehetőség, további alternatívákat is kínál majd, és nemcsak autóként. Mint a Kenshiki Fórumon elhangzott, a mobilitás sokkal több, mint hajtáslánc és négy kerék: az emberek igénye a döntő. A Toyota célja, hogy mindenkinek kielégítse a mobilitási igényét, bárhol is él a Földön. Így aztán kitartanak a kisautók mellett, mert sokan akarnak még olyat. Aztán sok százmillió ember él testi fogyatékossággal, nekik is akarnak alternatívát nyújtani; ezért készülnek mikromobilitási megoldásaik és speciálisan átalakított modellek is.