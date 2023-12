Nemrég Brüsszelben jártunk a Kenshiki Fórumon, a Toyota éves rendezvényén, ahol a vállalat elárulja, mire számíthatunk tőlük a jövőben – többek között egy új elektromos szabadidő-autóra, amely talán Magyarországon készülhet. Erről részleteket az alábbi cikkben olvashattok:

A Kenshiki Fórum legnagyobb sztárja ugyanakkor az FT-Se koncepcióautó volt. A „Future Toyota Sports electric” nevű modell nemcsak narancs színe, hanem izgalmas formája miatt is kitűnt a többi járgány közül. Sziluettje alapján szupersportkocsinak is beillene.

A márka versenyautói mellett kiállított FT-Se modellt először október végén Tokióban mutatták be, ugyanakkor Európában most volt látható első ízben. A sportkocsi 4380 mm hosszú, 1895 mm széles, mindössze 1220 mm magas, ami azt jelenti, hogy különösen lapos.

Olyan különlegességek láthatók az autón, mint a küszöbökre hátrafutó nappali menetfény, vagy a repülőgépek vezérsíkjait idéző függőleges hátsó lámpák. A fórumon Hideaki Lida, az autó formatervezője is ott volt: ő árulta el a Vezessnek, hogy a megoldás, amely az 1960-as években különösen divatosnak számított az Egyesült Államok autóiparában, itt nemcsak látványelem, hanem aerodinamikai funkciója is van. Lida-szan egy félreértést is tisztázott: bár sokan az MR2 modern utódját látják benne, a Toyotának nem volt vele ilyen célja. Ez egy vadiúj modell, múltbeli kötődés nélkül.

Aktív aerodinamikai elem is került az FT-Se-re, igaz, itt nem a leszorítóerőt változtatja, hanem a hűtésben van szerepe. Ahogy újabban sok modern autónál, itt is csak akkor kap menetszelet a hűtőrendszer, amikor ez szükséges, ilyenkor a hátsó kerekek előtti oldalpanelek kinyílnak. Ez is a középmotoros kötődést erősíti.

Persze valószínűbb, hogy az akkumulátor és a hűtőrendszer lesz itt, a motor pedig a hátsó kerekek vonalában helyezkedik el. Legalábbis az egyik motor: a gyár vezetőinek elejtett, és különböző újságok által felkapott megjegyzéseiből ugyanis az derül ki, hogy összkerékhajtású változat is készülhet az autóból.

Szintén pletyka szinten tudható csupán, hogy az autó 3 másodpercnél rövidebb idő alatt gyorsulhat 100 km/óra, végsebessége pedig eléri a 250 km/órát. Ehhez persze könnyűnek is kell lennie, amit állítólag karbon és alumínium felhasználásával fognak elérni. Az viszont biztos, hogy kifejezetten a tömegcsökkentés kedvéért alkalmazzák majd a legújabb fejlesztésű, nagy energiasűrűségű akkumulátorokat.

Ami pedig a motorerőt illeti, Hideaki úr az erre vonatkozó kérdésünkre azt mondta: a könnyű kialakítás ellenére ez nem egy kis teljesítményű autó lesz, ehhez a formatervhez legalább 400 lóerő dukál.

Érdekesség, hogy a Toyota sajtóközleménye felsorolja, milyen elemeket igyekeznek a legkönnyebbre szabni, és a számos szokásos tétel (motor, légkondicionáló, stb.) mellett megemlítik a sebességváltó is. Sajnos nem tudni, hogy itt szimplán az erőátvitelre utalnak, és pontatlanul fogalmaztak, vagy a Porsche Taycan (és Audi e-tron GT) után még egy villanyautó kaphat sebességváltót.

Az viszont tény, hogy a Toyota kidolgozott egy rendszert váltókarral és a kuplungpedállal, no meg megfelelő motorhanggal, amely a kézi váltók illúzióját adja az arra fogékony villanyautósok számára. Ebben nincs szó valódi fokozatokról, csak a pedál és a kar használatához igazítják a motorerőt és a rezonanciát, szimulálva a váltást. Ez a megoldás sorozatgyártásba kerül, és elérhető lesz a FT-Se-hez is, de elsőként várhatóan egy Lexus modell kapja meg.

Gyakorlatilag a földre ültünk, amikor bejutottunk az FT-Se utasterébe. Belül két kagylóülés, és nagyon letisztult műszerfal fogad. A hálós kék betétet úgy dolgozták ki, hogy jól megtámasszák a vezető és utasa lábait, akár a versenypályán fellépő nagy G-erők esetén is. Teljes egészében újrahasznosított anyagból készül.

A kormány a versenyautókat idézi, ami nem meglepő, hiszen jövőre már elérhető lesz a Toyotánál a mechanikus összeköttetés nélküli kormányzás, amellyel már nem lesz szükség átfogásra, mert nem fordul annyit a szerkezet a kezünkben.

A beszállást segíti, hogy a kormány csak az autó beindításakor jön közelebb, addig a műszerfalba húzódva pihen. Három képernyő is jut a sofőrnek, egy szélvédő alatt, illetve egy-egy a kormány két oldalán. Ha ti is bejutnátok valahol a koncepcióautóba, de aztán nem tudtok kiszállni, eláruljuk, hogy az ajtó felőli oldalon, a kék háló belső részén rejtették el a kapcsolót, amellyel oldható az ajtózár.

Maximális testre szabhatóságot ígér a modellhez a Toyota, de nem az autó színére gondolnak, hanem a használathoz és a funkciókhoz kapcsolódó szoftveres megoldásokra. Magyarul folyamatosan fejlődő autót ígérnek.

Érdekesség, hogy az autón nem Toyota logók szerepeltek, hanem a Gazoo Racing, azaz a Toyota versenycsapatának az emblémái. Ezek eddig is feltűntek a márka sportos, illetve sportmodelljein, mint a GR Yaris, GR Supra, de eddig mindig a márkajelzéssel együtt szerepeltek.

Nem lenne meglepő, ha önálló sportmárkát hozna létre a Toyota a GR-ből, mint az AMG a Mercedesnél, vagy M a BMW-nél. A Lexus mellett is próbált már ilyet a Toyota, amikor 2003-ban elindította az USA-ban és Kanadában a Scion-t. A fiataloknak szánt márka 2016-ig készített önállóan autókat.

Úgy hírlik, a kiállított FT-Se 80 százalékban megegyezik azzal a sportautóval, amelyet 2026 után kíván piacra dobni a Toyota. Ha nem is fog benne V6-os, V8-as motor tombolni, de azok hangjával (vagy akár az LFA V10-esével), a villanymotor erejével, a szimulált váltókarral láthatóan mindent megtesz a Toyota, hogy a vezetési élmény legalább olyan jó legyen, mint napjaink sportkocsijaiban.