129 022 darab járművet gyártott és 128 536 darab autót értékesített összesen 2022-ben a Magyar Suzuki Zrt., amelyből 124 561 darab az esztergomi gyártósorról gördült le. A teljes eladás 88 százalékát 123 országba exportálták. A hazai újautó-eladásokban sorozatban hetedik alkalommal lett piacvezető a Magyar Suzuki 12,43 százalékos piaci részesedéssel. Míg a külföldi piacokon a Vitara volt a népszerűbb, idehaza az S-Cross vitt mindent: 7338 darabot adtak el belőle, míg Vitarából 5786 darabot.

2023-ban azonban a chiphiány visszaszorulásával és a gyártási idők rövidítésével felfut a gyártás, a tervek szerint 168 ezer darab autót készítenek majd. A Suzuki szerint chiphiánnyal továbbra is számolni kell, de gyártási leállásokat már nem okoz. Magyarországon egy év alatt 20-25 százalékkal nőtt a Vitara és az S-Cross modell alapváltozatainak ára, ez egy-másfél millió forintot jelent. A jobban felszerelt és exportra szánt modellek esetén még nagyobb volt a növekedés.

2025-ben várható a Suzuki első villanyautója Európában, amelyet további négy követ 2030-ig, mindegyik modell akkumulátoros kivitelű lesz. 2025. március 31-től a magyar piacon is kapható lesz tisztán elektromos hajtású Suzuki. A Suzuki közlése szerint az anyavállalat vezetősége már jelezte, egyetlen európai bázisként számít a Magyar Suzukira a villanyautók terén is. Az esztergomi vállalat már tanulmányozza az új technológia gyártási igényeit és folyamatait. Ha megvalósul, vélhetően hazai gyártású akkumulátor kerülhet a villanyautóba. Az öt modell között valószínűleg lesz olyan, amely a Toyotával közös modell, ahogy a jelenlegi kínálatban az Across vagy a Swace.

A bérek versenyképességének megőrzése érdekében 2022-ben 12 százalékos átlagos béremelést vezetett be a Suzuki, majd az év végén 2023-ra átlagosan 20 százalékos – teljesítményalapú – béremelésben állapodott meg. A Magyar Suzuki magyarországi értékesítési árbevételét 2,3 százalékkal, exportértékesítésből származó forgalmát 26 százalékkal növelte az előző évhez képest. Az adózás utáni 22,7 millió eurós eredményt a vállalat eredménytartalékba helyezte, az idei évben visszaforgatja beruházásokba.