Ízig-vérig villanyautós technikát hordoz az EV3, műszaki alapja az Electric Global Modular Platform (E-GMP) 400 voltos verziója. A másik az EV6 és az Ioniq 5 érkezésével bevezetett E-GMP 800V. A Kia EV3-ban kétféle nagyfeszültségű akkumulátor van, a bruttó kapacitás 58,4 illetve 81,4 kilowattóra. Ez nettóban nagyjából 4 százalékkal kevesebbet jelent, az utóbbi akkuból körülbelül 78 kilowattóra a kiautózható.

414-436 km a WLTP-szerinti hatótáv a kisebbik lítiumion akkucsomaggal. A megtehető kilométerek számában némi áldozatot követel a csak a nagyobbik akkupakkal társítható GT-Line, a menőbb kivitel 563 kilométerre jut a WLTP szerint, a sima Kia EV3 maximuma a nagyobbik akkuval 605 km.

150 kilowattos vagy 204 lóerős az egyfokozatú lassító áttételen át hajtó villanymotor. Ez pont annyi, mint DualRam-rendszerű, a szívócső hosszúságát állító, 24 szelepes Senator B maximális teljesítménye volt az Opel csúcsmodelljeként.

7,7 mp a gyorsulási idő 100 km/órára a nagyobb kapacitású és nehezebb akkumulátorral, a rövidebb hatótávú EV3 ezt letudja 7,5 mp alatt, ami jelentéktelen különbség.

Sok szempontból az EV3 legközelebbi konkurense a 442 centijével méretben is hasonló formátumú Kia Niro EV, amely 7,8 mp alatt gyorsul 100-ra és szintén 204 lóerős.

Első ránézésre a 170 km/órás végsebességű Kia EV3 jóval lassabban tölt a konkurenseknél. A kisebbik akkuval kereken 100 (más adat szerint 102), a nagyobbal 128 kW a maximális töltési teljesítmény egyenáramon. Egy 2024-ben piacra lépő autónál ez a szint elmarad attól, amit egy Kiától várnék, amely a Hyundai mellett mégiscsak az első tömeggyártóként kínált 800 voltos villanyautót szilíciumkarbid félvezetőkkel.

A megtehető út gyarapodása azonban nem egyenesen a csúcsértékekből következik. Ha az EV3 sokáig a csúcsérték közelében tud maradni a DC-töltőkön, akkor a 100-128 kilowatt nem számottevő hátrány. Az importőr nyilván a neki kedvező számokat kommunikálja, de az ő 10-80 százalékos villámtöltési adatsoruk szerint a Volvo EX30 26 perc alatt 333 km-rel, a BYD Atto 3 37 perc alatt 264-gyel, a Renault Megane E-Tech 34 perc alatt 323 km-rel növeli a hatótávját, míg az EV3-mal 31 perces kényszerszünet után 424 km-es hatótávnövekménnyel indulhatunk útnak. A teszten majd kiderül. A folyadéktemperálású akkumulátor előmelegíthető a villámtöltéshez.

Váltóáramon maximum 11 kilowattal tölthető az autó a jobb első sárvédőben lévő töltőcsatlakozóval. Nagy szó, hogy 2026-ban elérhetővé válik a 22 kilowattos AC-töltés is extraként. Ebben az évben a Kia EV3-ból összkerekes is lesz, két villanymotorral.

Okostelefonnal is nyitható és indítható a Kia EV3, ha nem szeretnétek a kulcsát magatokkal vinni vagy többen használnátok az autót. Az indítási jogosultság összesen hét személlyel osztható meg, akár időben korlátozva. Akkor is működik a kocsi, ha lemerült a telefonod, mert az NFC-kommunikáció áramigénye a kikapcsolás után, az akku maradék töltöttségével is biztosítható, ha a telód nem napok-hetek óta hever dermedten.

Érdekes a belső térben a QR-kód, amely az újrahasznosított alapanyagú alkatrészeket és más, a környezetszennyezést mérséklő megoldásokat bemutató weboldalra visz. Az autóban picit több mint 28,5 kilogrammnyi reciklált műanyagot találunk, 10 elemhez használtak fel visszanyert alapanyagot, részben a tengerből kiemelt műanyaghulladékot. A csomagtértálca illetve a szőnyegek, kárpitok műszálaiban is újrahasznosulhatott a hulladék.