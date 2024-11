A Kia előrejelzése szerint a kompakt szabadidő-autók piaca még jó pár évig, de 2027, 2028-ig biztosan növekedni fog. Akkorra a mai 25 százalékos részesedésről 28 százalékig nőhet a kategória részaránya az összes eladásokból. Ezzel párhuzamosan az elektromos hajtás részaránya is egyre nő a kategóriában, míg 2024-ben ez csupán 11 százalék, addig 2030-ra a 68 százalékot is elérheti. Így nem kockáztatnak nagyot, amikor ennek a kategóriának a közepébe lőnek az új, teljes értékű, tágas családi autóként is használható, teljesen elektromos EV3-mal.

Külső Hasonlóan a Kia EV9-hez, a márka kisebb méretű elektromos szabadidő-autója is egész szögletes lett és ez a forma pár mérettel kisebben is teljesen jól működik. A ránézésre nem éppen áramvonalas forma ellenére az EV3 közegellenállási együtthatója 0,262, amiben nagy szerepe van az elektromosan állítható hűtőlamelláknak, a 80 százalékban burkolt, sík fenéklemeznek, a kis légellenállású felniknek, a karosszériába simuló első ajtókilincseknek és a csónakszerűen hátrafelé elkeskenyedő formának is. A kibillenthető kilincs kezelése az Ev3-nál sem túl kényelmes, ezt valahogy eddig nem nagyon tudta egyik márka sem jól megoldani. Szerencsére a hátsók már a C-oszlopba kerültek, bár ezzel meg a gyerekeknek gyűlik majd meg a bajuk, mert a kurtábbak nem biztos, hogy elérik. A külső izgalmas, teljesíti azt az elvárást, hogy ami eleve elektromosnak készült, az legyen már egy kicsit vagányabb is a megszokott autóformánál. Érdekesek a lámpatestek, jól néznek ki a fekete betétek, amik nem csak a kerekek hangsúlyozására és a pufók karosszéria optikai karcsúsítására jók, hanem magukban is érdekesek, ahogy a sötétített hátsó részen átnyúlva elérnek a szintén remek dizájnú hátsó lámpákig. Zseniális húzás a magasra épített, a tető légterelője alá elrejtett hátsó ablaktörlő is. Ha kell teszi a dolgát, de nem zavar bele a látványába. Az EV3 karosszériája 4300 milliméter hosszú, 1850 mm széles, magassága 1560 mm, tengelytávja pedig 2680 mm, pontosan akkora, mint a Sportage-nak. (Ööszehasonlításhoz itt vannak a Kia Niro EV adatai is: ennek hossza 4420, szélessége 1825, magassága 1570 mm, tengelytávja pedig 2720 mm.) Frunk Mivel az EV3 már eleve elektromos autónak készült, a márka E-GMP kódjelű padlólemezére épült, ezért maradt egy kis hely az orrában is, így ott is található egy apróbb, 25 literes csomagtartó. Ez hagyományos módon, nem gombnyomásra nyílik, mint a nagy testvérnél, és nagyjából akkora üreg került ide, amibe el lehet elrámolni a töltőkábelt. Az autó töltőcsatlakozója jobb oldalon elöl található.

Belső Utasterén is meglátszik, hogy a tervezés első percétől elektromos modellnek készült az EV3. A középkonzol alja mélyen húzódik, nem lóg bele tolakodóan a két elöl ülő ember közötti térbe. Könyöklőből óriási került bele, amit ráadásul egy tekintélyes méretű, kihúzható vágódeszka szerű felülettel is megtoldottak. Lehet rajta rajzolni, elfér rajta egy laptop, vagy éppen egy tonhalas szendvics egy üveg kólával. Utastere világos, ami nem csak az üvegtetőnek köszönhető, hanem a világosszürke, fehér kárpitoknak, műanyagoknak is. Az anyagminőség változatos, sok benne a kellemes tapintású, csinos, igényes részlet, de néhány műanyag felület kifejezetten furcsa. Olyasmi, mint anno a Priusok növényi rostokat tartalmazó betétjei, ezeken is érezni, hogy nagyon zöldek, ami itt újrahasznosított, vagy fenntartható forrásból származó anyagot jelent. PET palack és halászháló Ebből egész sok van az autóban, közel 30 kilogrammnyi. PET palacktól a tengerekből származó elhasznált halászhálóig bármi előfordulhat ezekben. Aki jobban elmerülne a témában, hogy milyen anyag mitől fenntartható és hol használták az autóban, annak egy QR kódot is nyomtattak az utasülés előtti felület sarkába. Ami telefonnal beolvasva egy információs oldalra vezet. Ülései kényelmesek, hely pedig mindegyik üléssorában elég van a komfortos utazáshoz. Személyes kedvencem a fejtámla, ami puha, mint egy vattacukorpamacs, és fel le, előre hátra is állítható. Ilyen kéne minden autóba. Csomagtartója alapállásban 460 literes, a hátsó ülések háttámlájának ledöntése után pedig 1250 literrel lehet gazdálkodni. Padlója kétféle magasságba is állítható, a raktér legaljában pedig a defektjavító készletet és a kötelező felszereléseket rejtették el, viszont pótkerék nincs. A vezető előtt egy darabnak látszó, valójában viszont három különböző monitor található. Két 12,3 colos kijelző közé ékelődik egy 5,3 colos és szintén 12,3 colos méretű a szélvédőre változatos információkat vetítő head up display is. A két nagyobb a műszerfal, és a fedélzeti rendszer képernyője, a kisebb pedig a klímavezérlésé. Gombok A kabinhőmérséklet beállításához igazi gombokat is lehet használni, és van egy görgetőgombja a hangerőszabályzónak is. Az ülés és kormányfűtés kapcsolói az ajtón bujkálnak, a kilincs mellett kell őket keresni. Az irányváltó és a gyújtáskapcsoló a kormány mögé került, ami szintén olyan jó megoldás, hogy szinte szabványosításért kiált. Telefontöltésre USB-C aljzatok és indukciós töltőfelület is használható, de 12 voltos aljzat is található benne. A kissé szögletesre tervezett, de kellemes fogású, gombokkal teleszórt kormány mögötti váltófülekkel a rekuperáció mértékét lehet állítani, illetve ugyanezzel lehet az egypedálos üzemmódra is átváltani, amit a Kia i-Pedal-nak nevez, és már hátramenetben is működik. (ez a gyakorlatban egy erős motorféket jelent, így akár hosszabb távon is lehet úgy vezetni az autót, hogy a vészfékezésen kívül nem kell a fékpedálhoz érni) A fedélzeti rendszer menüjének logikája igényel egy kis rugalmasságot, de a sebességre nem lehet panasz és a képernyők képminősége is pazar. A telefontükrözés mindkét elterjedtebb rendszerrel vezeték nélkül is működik, a telefon csatlakoztatása pillanatok alatt elvégezhető.

Technika Az EV3-ba egyféle, állandó mágneses szinkronmotor kerülhet, ami 150 kW-os – 204 lóerős – csúcsteljesítményre képes, nyomatéka 283 Nm és az első kerekeket hajtja. A motor egy egységet alkot az inverterrel és a fix lassító áttétellel, amit még hangszigetelő anyagba is becsomagoltak. Míg a motor, és annak legnagyobb teljesítménye, nyomatéka minden EV3-ban egyforma, addig a padlóba épített akkumulátor kétféle méretű is lehet. Az alapváltozatban 58,3 kWh-s, folyadék temperálású akkumulátor kerül, amivel 436 kilométeres a hatótáv, addig a Long Range változatba 81,4 kWh-s található, és a hatótáv itt már 605 kilométer. Mindkét változat csúcssebessége 170 kilométer/óra, a gyorsulás a kisebb akksis, könnyebb EV3 esetében, 7,7, a Long Range változatnál 7,5 másodperc. Míg a kisebb akkumulátoros EV3 500, addig a nagyobb 1000 kilogrammos utánfutót vontathat. Az EV3 technikailag képes más, külső fogyasztókat is táplálni, a házba, vagy akár a hálózatba is visszatölteni. Utóbbi egyelőre csak néhány országban elérhető, de ahogy elterjed, az EV3-ast már másnap be lehet fogni arra, hogy pénzt keressenek vele, virtuális erőműként. Fedélzeti töltője 11 kW-os AC töltési teljesítményre képes, – 2026-ban érkezik a 22 kW-os változat – míg az egyenáramú gyorstöltés maximuma 128 kW.

Vezetés Futóműve aránylag lágy, komfortosra hangolt, az úthibák, fekvőrendőrök, kátyúk nem fognak ki rajta. Békés, családi használatra szánt autóhoz ez remekül passzol, és nem is egy közel kéttonnás autóval kell a kanyarokban randalírozni. 204 lóerővel a legtöbb forgalmi szituáció megoldható, a villanymotor gyorsan, késedelem nélkül teszi, amit a vezető kér tőle. A teljesítmény jól adagolható, az egypedálos üzemmódban pedig a kifejezetten kényelmes vele autózni. Nyilván nem akkora hír, hogy egy elektromos autó csendes, de az EV3 hangszigetelése is remek, szél- vagy egyéb zaj nem nagyon jut be az utastérbe. Kormányzása egy hajszállal könnyebb, mint ahogy igazán jó lenne, de a vezetési módok között választható sportos is, ahol valamelyest javul a helyzet. Hiába a sportosabb beállítás, visszajelzés nem sok érkezik az út felől, de ez közel nem biztos, hogy itt elvárás. A vezetési élmény itt másról szól. A fedélzeti rendszer kötelező vezetőterrorizáló módja – ez a táblafelismerő rendszer – egyszerűen kiiktatható, míg más bosszantó dolgokat maguk a mérnökök javítottak meg. Az EV3 ban már nem kell arról győzködni az autót kormányrángatással, hogy hiába érzi úgy, hogy nem fogjuk a kormányt, a kezünk mégis rajta van. Ebben az autóban már kapacitív módon érzékeli a fogást, így nem is hisztizik indokolatlanul. Jól működnek a vezetőtámogató rendszerei, a holttérfigyelő biztosra megy, a holttérben settenkedőre többféle módon is képes felhívni a vezető figyelmét, a HUD-tól a műszerfalra vetített kameraképig.

Költségek Jelenleg 13 999 000 forintos bevezető áron is hozzá lehet jutni az Ev3-hoz, a listaárak pedig ebben a táblázatban olvashatók: Listaárak Standard Range 58.4 kWh Long Range 81.4 kWh Air 14 749 000 Ft 16 599 000 Ft Earth 15 049 000 Ft 16 899 000 Ft Earth Plus 15 849 000 Ft 17 699 000 Ft GT-Line – 18 449 000 Ft Az alapváltozathoz nem rendelhető hőszivattyús fűtés felára 350 ezer forint, a napfénytetőért 300 ezer forintot kérnek el, a Harman Kardon hifi pedig további 800 ezres kiadást jelent. Aki metál fényezésre vágyik, az számoljon még 175 ezer forintos költséggel, aki prémium metálfényt kíván, az 245 ezret tegyen még félre. Matt fényezésért, ami csak a GT-Line felszereltséghez rendelhető még többet, 599 ezer forintot kérnek el. Ezen felül különféle csomagok is léteznek, ezeket itt lehet böngészni. A Kia EV3 és vetélytársai – Listaár, forint Kia EV3 – 58,4 kWh – (204 LE) 14 749 000 Volvo EX30 – 51 kWh – (272 LE) 15 130 000 Renault Megane E-Tech – 60 kWh – (130 LE) 16 399 000 Cupra Born – 77 kWh – (231 LE) 17 120 870